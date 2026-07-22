Za izgradnju sopstvenog bazena nije neophodan veliki budžet niti angažovanje profesionalne ekipe. Montažni bazeni sa konstrukcijom od rama omogućavaju jednostavno postavljanje, a dostupni su i modeli koje je moguće samostalno montirati.

Tokom vrelih letnjih dana mnogi traže način da se osveže, ali za uživanje u vodi nije uvek potrebno putovati do mora ili javnih kupališta. Uz dovoljno prostora u dvorištu može se napraviti mali privatni kutak za odmor i rashlađivanje.

Za razliku od klasičnih ukopanih bazena, koji često zahtevaju velika ulaganja zbog izgradnje i kasnijeg održavanja, montažni modeli nude povoljnije i praktičnije rešenje. Mogu se postaviti brzo, a veliki broj njih ne zahteva pomoć stručnjaka.

Pored finansijske uštede, montažni bazeni donose posebno zadovoljstvo najmlađima, koji tokom letnjih meseci mogu svakodnevno uživati u osveženju i igri u vodi.

Koji bazen izabrati?

Montažni bazeni sa konstrukcijom najčešće se dele na sezonske modele i one koji su predviđeni za korišćenje tokom cele godine.

Sezonski bazeni se postavljaju početkom toplijeg perioda, a nakon završetka sezone mogu se demontirati i skloniti do narednog leta. Modeli namenjeni celogodišnjoj upotrebi izrađeni su od izdržljivijih materijala koji omogućavaju veću otpornost na različite vremenske uslove i dugotrajnije korišćenje.

Postoji nekoliko vrsta konstrukcija koje se koriste kod montažnih bazena. Najzastupljeniji su metalni ramovi izrađeni od cevi ili profila, kao i drvene konstrukcije napravljene od greda.

Drveni modeli su uglavnom jednostavniji za izradu i povoljniji, dok metalne konstrukcije pružaju veću stabilnost i često dolaze sa dodatnom opremom, poput filtera i sistema za cirkulaciju vode.

Kako postaviti bazen bez angažovanja majstora?

Kod montažnog bazena nisu potrebni složeni građevinski radovi, ali je pravilna priprema podloge ključna za stabilnost i dugotrajnost. Površina na kojoj se bazen postavlja mora biti potpuno ravna, očišćena od kamenja, granja i korenja koji bi mogli da oštete dno.

Kao dodatna zaštita može se postaviti sloj peska koji pomaže u stabilizaciji konstrukcije i čuva materijal od habanja. Nakon pripreme terena, pristupa se sklapanju rama i postavljanju unutrašnje obloge.

Jednostavno rešenje: drveni bazen sa PVC oblogom

Jedna od mogućnosti za samostalnu izradu jeste bazen sa drvenom konstrukcijom i PVC folijom. Ovaj materijal se koristi zbog svojih karakteristika kao što su otpornost na vlagu, dugotrajnost, dobra zaštita od oštećenja i potpuna vodonepropusnost.

Za izradu rama najčešće se koriste drvene grede koje je potrebno prethodno zaštititi odgovarajućim premazima kako bi bile otpornije na vlagu i propadanje.

Nakon postavljanja nosećih stubova i učvršćivanja konstrukcije, postavlja se PVC folija koja mora biti pravilno pričvršćena kako bi bazen bio stabilan i siguran za korišćenje.

Završni radovi

Kada je konstrukcija završena, postavljaju se merdevine i bazen se puni vodom. Kod većih modela potrebno je dodatno ojačati stranice, jer težina vode stvara značajan pritisak na zidove bazena.

Uz pažljivu pripremu i malo truda, moguće je napraviti funkcionalan bazen u sopstvenom dvorištu koji će tokom toplih meseci postati omiljeno mesto za odmor i uživanje cele porodice.

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