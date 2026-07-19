Vaš svet se ovog meseca skuplja u sferu mentalnog zdravlja i hronične rasejanosti koja počinje da ugrožava vaše odnose. Zatrpani ste površnim informacijama, tračevima i tuđim dramama, zbog čega gubite nit sa sopstvenim životnim ciljevima. Ključni zadatak je radikalno čišćenje okruženja od energetskih vampira i povratak sopstvenom telu kroz tišinu i boravak u prirodi. Umesto da večito bežite od dubokih emotivnih razgovora kroz šalu i cinizam, ostanite prisutni i saslušajte šta vam partner prebacuje.

Rak

Vaša suština za avgust je prekid uloge žrtve; naučite da kažete „ne“ onima koji manipulišu vašom krivicom. Tek kada prekinete da hranite tuđu nesposobnost svojom energijom, dobićete prostor da izgradite sopstveni mir i stabilnost.

Fokus se ovog meseca drastično prebacuje na vašu porodičnu patologiju i stare rane iz detinjstva koje ponovo izbijaju na površinu. Bićete uvučeni u ulogu spasioca koji pokušava da reši probleme svojih roditelja ili rođaka, zaboravljajući na sopstvene granice i zdravlje.

Lav

Za vas je ovo mesec bolnog otrežnjenja i suočavanja sa sopstvenim narcizmom i potrebom da uvek budete u pravu. Kosmos vas stavlja u situacije gde gubite kontrolu nad razvojem događaja, što će kod vas izazvati ozbiljnu krizu identiteta. Lekcija je učenje poniznosti. Uspeh ne dolazi iz nametanja volje, već iz sposobnosti da saslušate i uvažite tuđe argumente. Spustite se sa trona koji ste sami sagradili jer vas ljudi oko vas ne mrze, već se prosto plaše vaše sujete i agresivnog nastupa.

Devica

Vaš pravac u avgustu je borba sa perfekcionizmom koji je prešao u fazu opsesivne potrebe da kontrolišete ljubavni život. Ako ste u vezi, prestanite da budete dežurni terapeut i organizator koji stalno pokušava da „popravi“ partnera i programira svaki njegov korak. Veza se neće srušiti ako vi prestanete da budete jedini motor koji je gura, a mane osobe preko puta vas nisu vaš lični neuspeh. Ako ste singl, vaša zamka je predugačak spisak nerealnih kriterijuma kojim se nesvesno branite od potencijalnog razočaranja i bliskosti. Spustite odbrambene zidove i prestanite da tražite osobu koja ne postoji i dozvolite nekome da vas upozna sa svim vašim nesavršenostima.

Vaga

Vi ste u fazi potpunog redefinisanja svojih emotivnih odluka, gde više nema mesta za trule kompromise i lažni mir. Avgust donosi ogoljavanje istine o tome koliko ste sebe dali, a koliko malo dobili zauzvrat od osobe sa kojom delite krevet ili posao. Prestanite da se plašite samoće i otvorenog sukoba, bolji je pošten rat, nego toksičan mir koji vas polako ubija iznutra. Postavite jasne, tvrde i beskompromisne uslove pa makar to značilo i definitivan kraj jedne dugogodišnje životne epohe.

Škorpija

Vaš avgustovski scenario je borba sa sopstvenim demonima ljubomore, posesivnosti i straha od izdaje koji vas teraju na samodestrukciju. Projektujete sopstvene nesigurnosti na partnera, tražeći dokaze o krivici tamo gde ih nema, samo da biste opravdali svoj odbrambeni oklop. Pravac u kojem morate ići je radikalna ranjivost; priznajte osobi preko puta sebe da se plašite gubitka, umesto što napadate. Tek kada spustite oružje i pokažete svoje meko srce, doživećete istinsku bliskost za kojom žudite.

Strelac

Za vas je ovo mesec u kojem se lomi vaša životna filozofija i u kojem shvatate da vas večiti optimizam više ne može spasiti od realnosti. Suočavate se sa administrativnim, zakonskim ili stambenim problemima koje ste godinama ignorisali, nadajući se da će se rešiti sami od sebe. Prizemljenje će biti bolno, ali neophodno. Morate da sednete, uzmete papir i olovku i rešite probleme sa državom ili institucijama. Prestanite da planirate daleka putovanja i beg od stvarnosti dok vam delovi doma u kome živite zahtevaju hitnu sanaciju.

Jarac

Vaš fokus je isključivo na zdravlju i stanju vašeg koštanog sistema koji pati pod teretom odgovornosti koju ste sebi natovarili. Vi ste hronično umorni jer verujete da sve zavisi od vas i da ćete propasti ako samo na trenutak pokažete slabost ili zatražite pomoć. Avgust vas primorava da usporite, legnete i predate kormilo nekom drugom, milom ili silom. Shvatite da vaša snaga nije u trpljenju bola, već u mudrosti da prepoznate kada vam je telo došlo do same ivice izdržljivosti.

Vodolija

Vaš pravac je raskid sa društvenim iluzijama i shvatanje da vas površna popularnost i „stotine poznanika“ ne mogu spasiti od duboke unutrašnje usamljenosti. Avgust donosi trenutak kada ćete da se osetite potpuno neshvaćeno od strane okoline, što će vas naterati da se povučete u potpunu izolaciju. Iskoristite ovaj period da otkrijete šta vas zaista ispunjava kada skinete maske. Vreme je da uložite energiju u jednog ili dva čoveka koji su spremni da budu tu za vas i u dobru i u zlu. U vaše najbolje prijatelje.

Ribe