Edita je majka tri ćerke - Šejle, Lejle i Džejle, a ujedno je i baka dve unuke, Eme i Nede. Njena prirodna lepota i negovan izgled često su tema komentara na društvenim mrežama, pa mnogi ostanu iznenađeni kada saznaju koliko zapravo ima godina.

Posebno je zanimljivo to što je najstariju ćerku dobila veoma mlada sa samo 21 godinom. Danas, kada slavi 52. rođendan, iza sebe ima veliku i skladnu porodicu, a malo ko bi na prvi pogled rekao da je majka tri odrasle devojke. Prvu rođendansku čestitku uputila joj je najstarija ćerka Šejla, koja je na Instagramu objavila niz porodičnih fotografija uz emotivnu poruku: "Mojoj najsjajnijoj zvezdi vodilji, srećan rođendan. Mama, volim te."

Dok porodica u Bosni i Hercegovini slavi Editin rođendan, Džejla slobodne dane provodi u Parizu. Pevačica je na društvenim mrežama podelila fotografije iz francuske prestonice, gde je zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji koja je istakla njenu vitku figuru.

Poslednjih nedelja o Džejli se dosta pisalo zbog navoda da je u vezi sa sportistom Jakovom Jozinovićem, ali pevačica te spekulacije nije komentarisala. Umesto toga, sa pratiocima deli kadrove iz Pariza, dok njena porodica kod kuće ima veliki razlog za slavlje.



