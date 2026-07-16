Avgust 2026. donosi snažnu energiju promena. Posle burnog jula, mnogi će konačno dobiti odgovore koje dugo čekaju. Ovo je mesec u kojem se završavaju stare priče, ali se otvaraju i vrata novih prilika u ljubavi, poslu i finansijama.

Sunce je do 22. avgusta u Lavu, što donosi više samopouzdanja, hrabrosti i želje da se izađe iz senke. Nakon toga prelazi u Devicu i fokus prebacuje na posao, zdravlje i svakodnevne obaveze.

Evo šta avgust donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Avgust vam vraća energiju koju ste izgubili prethodnih meseci. Posao konačno kreće u pravom smeru, a jedna ponuda mogla bi potpuno da promeni vaše planove. Ljubav postaje iskrenija, neko će otvoreno pokazati emocije.

Srećni dani: 6, 15. i 28. avgust.

Bik

Novac dolazi lakše nego što očekujete, ali ćete morati pažljivo da rasporedite troškove. Porodični odnosi biće u prvom planu, a moguće je i rešavanje jednog starog problema koji vas dugo opterećuje.

Savet: Ne odlažite važne razgovore.

Blizanci

Telefon će vam zvoniti više nego inače. Novi kontakti, putovanja i zanimljivi susreti obeležiće avgust. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav.

Najlepši period: druga polovina meseca.

Rak

Posle emotivnog vrtloga dolazi mnogo mirniji period. Fokus je na novcu i sigurnosti. Moguće su povišica, dodatni posao ili neočekivan priliv novca.

Poruka: Ne potcenjujte ono što vredite.

Lav

Ovo je vaš mesec. Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Posao donosi priznanja, a ljubavni život postaje mnogo uzbudljiviji. Iskoristite prilike koje vam se budu ukazale.

Najveća sreća: između 10. i 22. avgusta.

Devica

Avgust vam donosi rasterećenje. Sve ono što vas je mučilo prethodnih meseci polako ostaje iza vas. Krajem meseca počinje potpuno novo poglavlje.

Savet: Verujte svojoj intuiciji.

Vaga

Prijatelji će imati važnu ulogu u vašem životu. Neko iz okruženja može vam pomoći da napravite veliki poslovni korak. Ljubav donosi prijatna iznenađenja.

Srećni brojevi: 7 i 19.

Škorpija

Karijera dolazi u prvi plan. Mnogi će dobiti priliku da napreduju ili započnu novi posao. U ljubavi će biti potrebno više strpljenja, ali će se trud isplatiti.

Savet: Ne reagujte impulsivno.

Strelac

Pred vama je mesec putovanja, novih iskustava i važnih odluka. Moguće je usavršavanje ili promena životnih planova. Avgust vam vraća optimizam.

Najlepši dani: 9. i 24. avgust.

Jarac

Finansije će biti glavna tema. Moguća je isplata novca koji dugo čekate ili rešavanje pitanja kredita i dugova. U ljubavi dolazi više stabilnosti.

Poruka: Ne plašite se promena.

Vodolija

Partnerstvo postaje najvažnije. Slobodne Vodolije imaju velike šanse da započnu ozbiljnu vezu, dok one zauzete očekuju važni razgovori koji će učvrstiti odnos.

Srećni period: od 12. do 25. avgusta.

Ribe

Organizam vam traži predah. Posvetite više pažnje zdravlju, snu i odmoru. Poslovno stižu dobre vesti, a jedna osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da uđe u vaš život.

Savet: Ne zanemarujte signale koje vam telo šalje.

Najsrećniji znakovi u avgustu

Prema astrološkim tumačenjima, najviše razloga za zadovoljstvo u avgustu imaće Lav, Blizanci, Rak i Vodolija. Jednima stižu poslovne prilike, drugima ljubav, a trećima finansijski dobitak.

Avgust je mesec u kojem će mnogi shvatiti da se velike promene ne događaju preko noći, već kroz male odluke koje svakodnevno donosimo. Zato ne odbijajte nove prilike, upravo one mogu da vas odvedu tamo gde ste dugo želeli da budete.