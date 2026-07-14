Visoke letnje temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno tokom toplotnih talasa. Dva najčešća stanja izazvana vrućinom su sunčanica i toplotni udar. Iako imaju slične simptome, nisu isto stanje i zahtevaju različit pristup.

Evo kako da ih prepoznate i kada je neophodno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Simptomi sunčanice

Sunčanica nastaje nakon dužeg izlaganja suncu, naročito kada su glava i vrat nezaštićeni.

Najčešći simptomi su:

jaka glavobolja

povišena telesna temperatura

vrtoglavica

zujanje u ušima

pospanost i malaksalost

moguća nesvestica, posebno kod starijih osoba

Šta uraditi?

Osobu treba skloniti u hlad ili rashlađenu prostoriju, postaviti hladne obloge na glavu i vrat i davati manje količine vode u više navrata. Ako se simptomi ne povlače ili se pogoršavaju, potrebno je javiti se lekaru.

Simptomi toplotnog udara

Toplotni udar predstavlja hitno medicinsko stanje koje nastaje kada telo više ne može da reguliše svoju temperaturu.

Simptomi uključuju:

telesnu temperaturu višu od 40°C

vrelu i suvu kožu bez znojenja

ubrzan puls i disanje

vrtoglavicu

jaku glavobolju

mučninu i povraćanje

pad krvnog pritiska

konfuziju ili gubitak svesti

Do toplotnog udara može doći ne samo na suncu već i u pregrejanim prostorijama ili tokom fizičkog rada na visokim temperaturama.

Šta uraditi?

Osobu odmah sklonite sa sunca ili iz vrelog prostora i pozovite hitnu pomoć. Skinite višak odeće, rashladite telo mlakom vodom ili hladnim oblogama. Ako je osoba pri svesti i može bezbedno da guta, ponudite joj vodu.

Kako sprečiti sunčanicu i toplotni udar?

Tokom velikih vrućina stručnjaci preporučuju:

izbegavajte boravak na suncu između 10 i 17 časova

nosite laganu odeću svetlih boja i šešir

pijte dovoljno vode tokom dana

izbegavajte alkohol i zaslađene napitke

jedite laganije obroke

rashlađujte telo tuširanjem i boravkom u klimatizovanim prostorijama

ograničite fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana.

Pravovremeno prepoznavanje simptoma može sprečiti ozbiljne komplikacije, posebno kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

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