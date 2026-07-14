Masne naslage na stomaku muče veliki broj ljudi, a osim što utiču na izgled, višak masnoće u predelu struka može povećati rizik od brojnih zdravstvenih problema. Zato mnogi tragaju za prirodnim načinima koji mogu da pomognu uz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost.

Jedan od napitaka koji se često pominje u narodnim receptima pravi se od šljiva. Ove voćke bogate su vlaknima, koja doprinose boljem varenju i dužem osećaju sitosti, pa ih mnogi uključuju u jelovnik kada žele da povedu računa o liniji.

Potrebno je:

5–6 svežih šljiva

500 ml vode

Šljive operite, izvadite koštice, isecite na komade i prelijte vodom. Ostavite da odstoje u frižideru 8–12 sati (najbolje preko noći), pa ujutru procedite ili izmiksajte, u zavisnosti od toga da li želite bistriji napitak ili gusti smuti.

Ako vam je cilj bolje varenje i pomoć pri mršavljenju, suve šljive su ipak bolji izbor, jer sadrže više dijetetskih vlakana po gramu od svežih. Sveže šljive su odlične za hidrataciju i osveženje, ali neće imati isti efekat kao napitak od suvih šljiva.

Napomena: Ako imate dijabetes ili probleme sa šećerom u krvi, ovaj napitak pijte umereno, jer šljive sadrže prirodne šećere. Takođe, zbog visokog sadržaja vlakana i sorbitola, veće količine mogu da imaju laksativni efekat.