Jedna od najpoznatijih advokatica za ljudska prava na svetu već godinama prvi obrok započinje činijom tradicionalne korejske supe od algi, a upravo toj jednostavnoj navici mnogi pripisuju njenu vitku liniju i zavidnu energiju.

Prema pisanju stranih medija, njen dan počinje činijom mijokguka, tradicionalne korejske supe pripremljene od smeđih jestivih algi, belog luka i susamovog ulja. Ova supa bogata je mineralima, vlaknima i antioksidansima, zbog čega se smatra hranljivim, a istovremeno laganim obrokom koji dugo pruža osećaj sitosti.

U njihovoj kući nema zabranjene hrane

Ipak, Ama koja godinama ina 54 kilograma, nije rob strogih pravila. Jednom nedeljno cela porodica uživa u opuštenoj večeri uz picu, a njen izbor najčešće je klasična margarita, uz salatu od rukole. Da se u domu Klunijevih dobro jede, svojevremeno je otkrio i sam Džordž Kluni. Za porodične obroke već godinama zadužena je italijanska kuvarica Vivijana Frizi, koja za njih kuva još od 2013. godine.

"Može da pripremi doslovno sve, uključujući domaće njoke sa pestom od kojih ćete zaplakati", rekao je glumac.

Od kada su postali roditelji, priznaje, mnogo ređe odlaze u restorane.

"Naši prijatelji radije dolaze kod nas na večeru nego što idu u restorane u Komu ili Londonu", ispričao je kroz osmeh.

U šali je priznao i da ni on ni Amal nisu naročito vešti u kuhinji.

"Vivijana nas podučava kao da pokušava da nauči kita da leti."

Tajna nije samo u ishrani

Osim pažljivo biranih obroka, Amal redovno vežba. Najviše uživa u tenisu, a Džordž je više puta priznao da ga supruga bez problema pobeđuje na terenu. Pored tenisa, svakodnevno šeta oko sat vremena, vežba sa tegovima dvadesetak minuta i redovno odlazi na pilates, što joj pomaže da ostane u odličnoj formi.

Kako se izborila sa slavom

Amal je nedavno otvoreno govorila i o tome koliko joj je život postao drugačiji nakon udaje za Džordža Klunija 2014. godine.

Kako kaže, ranije je uspevala da potpuno razdvoji privatni i poslovni život, ali je nakon venčanja i posebno posle rođenja blizanaca pažnja javnosti postala mnogo intenzivnija.

"U početku sam razmišljala o tome kako će me ljudi doživeti. Pitala sam se da li mogu da obučem određenu haljinu ili odem na neki događaj ako u ponedeljak imam suđenje. Vremenom sam shvatila da to nije ono što je važno", rekla je.

Dodaje da nikada nije želela da dozvoli da medijska pažnja utiče na njenu porodicu ili brak.

"Ako ste dobri u onome što radite, to će se pre ili kasnije pokazati. Zato sam odlučila da živim svoj život, umesto da ga prilagođavam tuđim očekivanjima."