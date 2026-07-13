Kako lekari upozoravaju, ne mogu se sva omiljena pića konzumirati po ovakvom vremenu bez posledica po zdravlje. UNN je istražio šta treba piti tokom vrućina kako ne biste naškodili svom organizmu.

Sa početkom letnje sezone, najviše pitanja javlja se među ljubiteljima kafe. Ljudi žele da znaju da li mogu da nastave da konzumiraju svoj omiljeni napitak bez rizika po kardiovaskularni sistem.

Mala količina kafe obično nije problem za zdravu osobu koja dobro podnosi kofein i pije dovoljno vode. Međutim, prekomerna konzumacija kafe, posebno jake, može povećati broj otkucaja srca, izazvati anksioznost, pojačano znojenje i pogoršati opšte stanje pri visokim temperaturama. Tokom vrućina je bolje ne zamenjivati vodu kafom. Ako je osoba popila kafu, to ne znači da je potreba za tečnošću u potpunosti zadovoljena. Osobe sa visokim krvnim pritiskom, aritmijama, anksioznim stanjima, insomnijom ili sklonošću ka paničnim reakcijama treba da budu posebno oprezne. Za njih toplotni talas i višak kofeina mogu biti veoma loša kombinacija.

Poseban problem predstavljaju hladni kafeni napici sa sirupima, šlagom i velikom količinom šećera. Većina ljudi ih doživljava kao hladno osveženje koje bi trebalo da ugasi žeđ i zadovolji potrebu tela za tečnošću. Međutim, nutricionisti skreću pažnju na to da su takva pića u suštini slatki deserti. Oni ni na koji način ne zamenjuju vodu, već naprotiv: mogu dodatno opteretiti organizam izmučen žeđu.

Koja je opasnost od alkohola leti

Alkoholni kokteli sa ledom jedna su od najgorih opcija za "osveženje". Etanol povećava gubitak tečnosti, narušava koordinaciju, smanjuje pažnju i otupljuje osećaj opasnosti. Osoba možda neće odmah primetiti pregrevanje, slabost ili vrtoglavicu. Alkohol - pivo, hladni kokteli poput "Mohita", džin-tonik, lakša alkoholna pića u flašicama sa polica supermarketa, posebno je opasan na plaži, tokom izleta, rada na otvorenom, aktivnog odmora ili boravka u zagušljivim prostorijama.

Čak ni niskoalkoholna pića ne bi trebalo doživljavati kao bezbednu alternativu vodi. Pivo, kokteli ili sajder ne pomažu telu da se ohladi i ne nadoknađuju gubitak tečnosti onako kako to čini voda. Tokom perioda intenzivnih vrućina, najbolje je izbegavati alkohol ili barem značajno ograničiti njegovu konzumaciju. Ovo je posebno važno za osobe sa hroničnim bolestima, one koje uzimaju lekove i starije osobe.

Slatka gazirana i energetska pića: Kako ih pravilno konzumirati na vrućini

Slatka gazirana pića stvaraju iluziju brzog osveženja, ali definitivno nisu najbolji izbor na vrućini. Ova pića sadrže mnogo šećera, mogu pojačati žeđ i ne daju telu ono što mu je najpotrebnije - stabilnu nadoknadu vode.

Energetska pića po toplom vremenu mogu biti još problematičnija. Često sadrže kofein, šećer i druge stimulativne komponente. U uslovima visokih temperatura, ona ubrzavaju rad srca, povećavaju anksioznost, pojačavaju opterećenje srca i pogoršavaju opšte stanje. Posebno je opasno kombinovati energetska pića sa alkoholom. Kupovne, pakovane sokove takođe ne bi trebalo smatrati potpunom zamenom za vodu. Zbog visokog sadržaja šećera, bolje ih je konzumirati umereno. Ako želite ukus, u vodu možete dodati limun, bobičasto voće, mentu ili krastavac, ali nemojte pretvarati napitak u sirup.

Temperatura pića je takođe važna

Tokom vrućina, mnogi žele da piju ledenu vodu. Hladna pića zaista mogu pružiti osećaj olakšanja, ali previše ledena tečnost nije pogodna za svakoga. Kod osoba sa osetljivim grlom, problemima sa želucem ili sklonošću ka grčevima, ona može izazvati nelagodnost. Optimalna opcija su prohladna, ali ne i ledena pića. Ona pomažu da se osvežite i organizam ih obično bolje podnosi. Isto tako, ne bi trebalo da konzumirate veoma tople napitke tokom intenzivnih vrućina ako vam oni pogoršavaju stanje ili pojačavaju znojenje.

Šta uraditi ako se osoba pregrejala i dehidrirala

Tokom vrućina, preventiva najbolje funkcioniše. Trebalo bi da imate vodu sa sobom na ulici, u prevozu, na putu, na poslu i tokom boravka u skloništu. Bolje je piti redovno tokom dana, nego velike količine odjednom. Voda treba da bude osnova vašeg režima hidratacije. Pored toga, možete konzumirati nezaslađena pića i namirnice sa visokim sadržajem tečnosti, dok je alkohol, energetska i previše slatka pića najbolje ograničiti. Kafa je dozvoljena umereno, ali ne bi trebalo da zameni vodu.

Ako se osoba pregrejala, potrebno ju je premestiti na hladno mesto, davati joj vodu u malim gutljajevima, raskopčati ili olabaviti usku odeću i ohladiti kožu vodom ili vlažnim maramicama. Ako se stanje ne poboljša, ili ako se pojave konfuzija, nesvestica, povraćanje ili veoma visoka telesna temperatura, neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć, piše UNN.