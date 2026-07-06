Ako ste se ikada iznervirali jer su vam faširane šnicle ispale tvrde, suve ili su se raspale u tiganju, možda je problem u načinu na koji ih spremate. Turci imaju jednostavan trik koji pravi veliku razliku, a zanimljivo je da u smesu ne stavljaju ni jaja ni prezle.
Tajna nije u skupim sastojcima, već u načinu pripreme mesa i jednom potezu sa lukom koji mnogi kod nas preskaču.
Tajna je u luku
Umesto da sitno iseckan luk odmah umešaju u mleveno meso, Turci ga prvo kratko potope u hladnu vodu. Posle nekoliko minuta dobro ga ocede i tek onda dodaju u smesu.
Na taj način luk izgubi deo ljutine, a zadrži dovoljno vlage koja tokom prženja čini šnicle mekšim i sočnijim.
Šta vam je potrebno?
- 1 kg mlevenog mesa
- 1 veći crveni luk
- 1 kašika rendanog belog luka
- pola veze sitno seckanog peršuna
Začini:
- so
- biber
- slatka mlevena paprika
- kumin
- korijander
Kako se pripremaju?
Luk iseckajte i potopite u hladnu vodu nekoliko minuta.
Za to vreme u meso dodajte beli luk, peršun i sve začine. Zatim dobro ocedite luk, ubacite ga u smesu i sve lagano sjedinite.
Važno je da meso ne mesite predugo. Što ga više gnječite, šnicle će biti tvrđe. Dovoljno je da se sastojci povežu.
Oblikujte šnicle i pržite ih u dobro zagrejanom ulju dok ne dobiju lepu zlatnu koricu.
Greška koju mnogi prave
Još jedna česta greška je što se meso vadi pravo iz frižidera i odmah stavlja u tiganj.
Iskusni kuvari savetuju da odstoji 15 do 20 minuta na sobnoj temperaturi. Tako će se ravnomernije ispeći i ostati mnogo sočnije.
Kako da budu ukusne i sutradan?
Ako vam ostane nekoliko faširanih šnicli, nemojte ih podgrevati u mikrotalasnoj, jer će se isušiti.
Mnogo bolji trik je da ih stavite u tiganj sa dve kašike paradajz-sosa i malo vode. Poklopite i zagrevajte nekoliko minuta na laganoj vatri.
Meso će ponovo upiti vlagu, omekšati i biti gotovo jednako ukusno kao kada ste ga tek ispržili.
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