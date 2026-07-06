Ako ste se ikada iznervirali jer su vam faširane šnicle ispale tvrde, suve ili su se raspale u tiganju, možda je problem u načinu na koji ih spremate. Turci imaju jednostavan trik koji pravi veliku razliku, a zanimljivo je da u smesu ne stavljaju ni jaja ni prezle.

Tajna nije u skupim sastojcima, već u načinu pripreme mesa i jednom potezu sa lukom koji mnogi kod nas preskaču.

Tajna je u luku

Umesto da sitno iseckan luk odmah umešaju u mleveno meso, Turci ga prvo kratko potope u hladnu vodu. Posle nekoliko minuta dobro ga ocede i tek onda dodaju u smesu.

Na taj način luk izgubi deo ljutine, a zadrži dovoljno vlage koja tokom prženja čini šnicle mekšim i sočnijim.

Šta vam je potrebno?

1 kg mlevenog mesa

1 veći crveni luk

1 kašika rendanog belog luka

pola veze sitno seckanog peršuna

Začini:

so

biber

slatka mlevena paprika

kumin

korijander

Kako se pripremaju?

Luk iseckajte i potopite u hladnu vodu nekoliko minuta.

Za to vreme u meso dodajte beli luk, peršun i sve začine. Zatim dobro ocedite luk, ubacite ga u smesu i sve lagano sjedinite.

Važno je da meso ne mesite predugo. Što ga više gnječite, šnicle će biti tvrđe. Dovoljno je da se sastojci povežu.

Oblikujte šnicle i pržite ih u dobro zagrejanom ulju dok ne dobiju lepu zlatnu koricu.

Greška koju mnogi prave

Još jedna česta greška je što se meso vadi pravo iz frižidera i odmah stavlja u tiganj.

Iskusni kuvari savetuju da odstoji 15 do 20 minuta na sobnoj temperaturi. Tako će se ravnomernije ispeći i ostati mnogo sočnije.

Kako da budu ukusne i sutradan?

Ako vam ostane nekoliko faširanih šnicli, nemojte ih podgrevati u mikrotalasnoj, jer će se isušiti.

Mnogo bolji trik je da ih stavite u tiganj sa dve kašike paradajz-sosa i malo vode. Poklopite i zagrevajte nekoliko minuta na laganoj vatri.

Meso će ponovo upiti vlagu, omekšati i biti gotovo jednako ukusno kao kada ste ga tek ispržili.