Otam Pejdž Kombs, koja na svojim profilima često deli svakodnevicu svoje šestoročlane porodice, objavila je video u kojem priprema ručak za ćerkicu Alejhu. Na meniju su se našli testenina sa sosom od paradajza, pileće pljeskavice i pica rolnice, koje je spremila ćerki za ručak.

Video je pregledan više od 5 miliona puta, ali umesto pohvala usledile su brojne osude. Mnogi pratioci ocenili su da je količina hrane neprikladna za dete od godinu dana, dok su pojedini otišli toliko daleko da su optužili majku za preterano hranjenje.

"To je previše hrane za tako malo dete", "Jako je tužno, ne mogu da gledam ovo", "Zovite socijalnu službu", "Ja kao odrasla osoba ne pojedem toliko za dva obroka", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Pojedini korisnici ipak smatraju da nije moguće zaključiti koliko dete zaista pojede, već da influenserka možda namerno servira veće porcije kako bi izazvala reakcije i povećala broj pregleda.

Na polemiku se osvrnula i stručnjakinja za ishranu odojčadi i male dece, koja je istakla da ovakav obrok nije problem ako se povremeno nađe na jelovniku, ali da bi redovno oslanjanje na prerađenu hranu moglo imati posledice po razvoj deteta.

Kako objašnjava, namirnice poput pilećih pljeskavica i pice jesu praktične jer ih mališani lako mogu da drže u rukama i samostalno jedu, ali ne bi trebalo da postanu svakodnevni izbor. Posebno je ukazala na sos od paradajza, navodeći da industrijski proizvodi često sadrže mnogo natrijuma, dok se tokom prerade gubi deo hranljivih materija, naročito vitamin C.

Najveću zabrinutost, međutim, izazvala je veličina porcija. Prema njenim rečima, količina hrane prikazana na snimku deluje preobilno za dete tog uzrasta, a ako se takav način ishrane ponavlja iz dana u dan, može uticati na formiranje prehrambenih navika i sklonost ka prejedanju u kasnijem životu.

Stručnjakinja naglašava da roditelji ne treba da osećaju krivicu ako ponekad posegnu za gotovim ili praktičnim obrocima, jer jedan takav ručak neće ugroziti zdravlje deteta. Problem nastaje kada prerađena i visokokalorična hrana postane pravilo, umesto izuzetka, zbog čega mališani ostaju uskraćeni za raznovrsnu i nutritivno bogatu ishranu.

Uprkos kritikama, influenserka nastavlja da objavljuje snimke iz porodičnog života i ne krije da je zadovoljna izgledom svoje ćerke.

Na negativne komentare odgovara kratko: "Volim svoju srećnu, bucmastu devojčicu."

A šta vi kažete?