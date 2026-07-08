U želji da osveže dom bez skupih osveživača i jakih hemikalija, mnoge domaćice sve češće pribegavaju jednostavnim trikovima sa sastojcima koje već imaju u kuhinji. Jedan od njih poslednjih meseci postao je pravi hit na društvenim mrežama - potrebno vam je samo malo sirćeta i jedan limun.

Trik koji svako može da isproba

Sve što treba da uradite jeste da limun isečete na kolutove ili manje komade, stavite ga na tanjirić i prelijete belim alkoholnim sirćetom tako da limun bude delimično potopljen. Posudicu potom stavite na prozorsku dasku ili drugo mesto u prostoriji.

Mnogi koji koriste ovaj trik tvrde da kombinacija limuna i sirćeta prirodno osvežava vazduh i pomaže da se neprijatni mirisi lakše neutrališu, bez upotrebe veštačkih mirisa.

Može da pomogne i protiv mušica i mrava

Pored prijatnijeg mirisa u domu, brojni korisnici navode da jaka aroma limuna i sirćeta može da odbije pojedine sitne insekte, poput mušica i mrava. Iako nije zamena za sredstva protiv štetočina, mnogi kažu da su primetili manje neželjenih "gostiju" u prostoriji nakon što su isprobali ovaj trik.

Prijatnija atmosfera u kući

Miris limuna mnogi povezuju sa osećajem čistoće i svežine, pa ova kombinacija može doprineti prijatnijoj atmosferi u domu. Neki tvrde da im upravo taj citrusni miris pomaže da se lakše opuste posle napornog dana.

Šta kažu stručnjaci?

Iako brojna pozitivna iskustva kruže internetom, važno je naglasiti da nema pouzdanih naučnih dokaza da limun i sirće uklanjaju alergene iz vazduha ili ublažavaju simptome alergije.

Ovaj trik može biti koristan kao prirodan način da prostor miriše svežije i da eventualno odbije pojedine insekte, ali ne može da zameni redovno provetravanje, čišćenje doma niti proverene metode suzbijanja štetočina kada su one zaista potrebne.