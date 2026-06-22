Izbor savršene lubenice često predstavlja pravi izazov, a mnogi kupci i dalje veruju da je dovoljno nekoliko puta kucnuti po kori kako bi procenili njen kvalitet. Ipak, stručnjaci ističu da postoje pouzdaniji znaci koji mogu pomoći da izaberete plod koji je sočan, sladak i intenzivno crvene boje.

Jedan od najvažnijih pokazatelja je takozvana poljska mrlja, tj. deo lubenice koji je tokom sazrevanja bio u kontaktu sa zemljom. Ako je ta mrlja kremasto žute ili narandžaste nijanse, to ukazuje da je plod dovoljno dugo sazrevao na suncu. Nasuprot tome, bela ili veoma svetla mrlja može značiti da je lubenica ubrana prerano.

Pažnju treba obratiti i na koru. Mat površina uglavnom je znak zrelosti, dok sjajna kora može ukazivati na to da plod još nije potpuno sazreo. Dobar znak su i smeđe, mrežaste šare na kori, koje nastaju kao posledica oprašivanja i često se povezuju sa slađim ukusom.

Važan detalj je i peteljka. Suva i braon peteljka govori da je lubenica prirodno dostigla punu zrelost pre berbe, dok zelena i vlažna može biti pokazatelj da je ubrana prerano.

Prilikom kupovine korisno je proveriti i težinu ploda. Zrela lubenica trebalo bi da bude teža nego što na prvi pogled deluje, jer to znači da sadrži mnogo vode i prirodnih šećera. Test kucanja može poslužiti kao dodatna pomoć, ali nije dovoljno pouzdan kao jedini kriterijum. Neki proizvođači preporučuju i blagi pritisak dlanovima, te ako se oseti lagano unutrašnje pucketanje, to može biti znak da je plod sočan i zreo.

Najbolje rezultate daje kombinovanje svih ovih pokazatelja. Kada lubenica ima kremasto žutu mrlju, mat koru, suvu peteljku, karakteristične mrežaste šare i pritom deluje teško za svoju veličinu, velike su šanse da će biti slatka, sočna i bogato crvene unutrašnjosti.