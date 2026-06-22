Na početku ljubavne priče sve može delovati savršeno, pažnja, komplimenti i romantične poruke stvaraju utisak da ste upoznali idealnog partnera. Ipak, stručnjaci za odnose upozoravaju da pojedini obrasci ponašanja mogu biti znak da osoba nije zainteresovana za ozbiljnu vezu, već joj je potrebna stalna potvrda i pažnja drugih.

Jedan od prvih signala jeste prebrzo iskazivanje emocija. Ako neko već posle nekoliko dana govori o velikoj ljubavi i budućnosti, moguće je da pokušava da stvori intenzivnu povezanost pre nego što se druga osoba zaista upozna sa njegovom pravom prirodom.

Još jedan znak može biti stalna usmerenost na telefon i društvene mreže. Osobe koje neprestano traže pažnju kroz dopisivanje i flert često uživaju u potvrdi koju dobijaju od drugih, pa im je teško da se posvete samo jednom odnosu.

Pažnju treba obratiti i na izbegavanje ozbiljnih razgovora. Kada god se pokrene tema budućnosti ili definisanja odnosa, takve osobe često menjaju temu, koriste humor ili pronalaze izgovor kako bi izbegle obaveze i zadržale potpunu slobodu.

Preterana briga o fizičkom izgledu takođe može biti jedan od pokazatelja. Iako je sasvim normalno voditi računa o sebi, stalna potreba da se ostavi savršen utisak u svakoj situaciji može ukazivati na želju za privlačenjem nove pažnje i divljenja.

Posebno se ističe odnos prema ženama u okruženju. Ako muškarac nema nijedno prijateljstvo sa ženom koje nije obojeno flertom ili romantičnim interesovanjem, to može biti znak da na svaki odnos gleda kao na potencijalnu priliku za osvajanje.

Ipak, ovakve osobine ne znače nužno da će se svaka osoba ponašati na isti način. Najvažnije je posmatrati dela, a ne samo reči, i osloniti se na sopstveni osećaj kada procenjujete da li neko iskreno želi stabilnu i zdravu vezu.