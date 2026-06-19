Hemikalija poznatija kao BPA je počela da se koristiti za pravljenje plastike još 1960-ih, ali i danas se koristi u proizvodnji mnogih plastičnih materijala, pa čak i flaša za vodu.

Takođe se može koristiti za "presvlačenje unutrašnjosti metalnih proizvoda, poput limenki sa hranom", ističe klinika Mejo. Kada hrana dođe u kontakt s plastikom, metalom ili nekim drugim materijalom, postoji mogućnost da na pokupi i malo BPA.

Iako se namirnice pregledaju pre nego što se stave u prodaju, stručnjaci smatraju da je mala količina BPA sigurna za konzumaciju.

“Izloženost BPA kod nerođenih beba, novorođenčadi i dece može uticati na prostatu i mozak”, dodaje klinika Mejo.

Međutim, nedavnao istraživanje ukazuje na to da bi mogla da postoji veza i između BPA i porasta krvnog pritiska kod odraslih osoba.

Lekari sa Harvarda smatraju da biste ipak trebali da budete oprezni kada je BPA u pitanju, kupujući manje konzervirane hrane i odlučujući se za sveže proizvode.

Druga opcija je kupovina ambalaže bez BPA, bar kada su u pitanju flaše za vodu i posude za hranu.

Stavljanjem takvih posuda u mašinu za pranje posuđa ili mikrotalasnu može da dovede do “razgradnje plastike zbog visoke temperature, što omogućava BPA da prodre u hranu", kaže klinika Mejo.

Postoje i drugi materijali koji ne sadrže toksična jedinjenja, a koje možete da koristite kao zdravu alternativu. U takve materijale ubrajaju se: staklo, nerđajući čelik i porculan, piše Eat This, Not That.