Već od večeras za Bika i Raka počinje poseban dvanaestodnevni period koji se može posmatrati kao preokret sudbine. U narednih 12 dana dolazi do značajnog finansijskog olakšanja koje će se brzo osetiti u svakodnevnom životu.

Ovaj period nije slučajan jer se, prema simbolici, smatra da su se okolnosti konačno posložile u vašu korist nakon dužeg vremena napora i zastoja.

Cilj narednih dana je zatvaranje jednog teškog perioda vezanog za novac i finansijsku nesigurnost.

Bik

Za Bika se ističe da je prethodnih meseci morao pažljivo da planira troškove i da se odriče mnogih stvari. Uskoro, najčešće pre kraja nedelje, može stići vest ili poruka koja menja finansijsku situaciju. To može biti vraćanje davno zaboravljenog duga ili ponuda za posao sa boljim uslovima od očekivanih.

Važno je da ne odbijate nagle prilike bez razmišljanja jer upravo one mogu doneti potrebno finansijsko rasterećenje. Do kraja meseca može se osetiti stabilizacija i manji stres oko novca.

Rak

Rak ovih dana doživljava osećaj mira koji se odnosi i na finansije i na porodične odnose u isto vreme. Već u petak uveče može doći do razrešenja jednog dugotrajnog pitanja koje vas je opterećivalo, najčešće u vezi sa zajedničkom imovinom, računima ili pozajmicama unutar porodice.

Vaša intuicija je pojačana, pa je važno da joj verujete i da ne dozvolite da vas previše utiču saveti okoline, čak i kada deluju razumno. Povoljne prilike mogu doći kroz diskretne veze, preporuke ili neočekivane situacije, a ređe kroz otvorene sukobe ili rasprave. Preporučuje se strpljenje i pažljivo donošenje odluka kada osetite da je pravi trenutak.

Zašto baš ovaj period od 12 dana

Ovaj kraći period se posmatra kao simbolično vreme pojačanih mogućnosti za određene znake, nakon čega se energija menja i fokus pomera na druge oblasti i drugačiji tempo dešavanja.

Zbog toga se savetuje da se sve važne finansijske odluke, dogovori i potpisivanja završe u ovom vremenskom okviru, jer kasnije okolnosti mogu biti sporije i manje povoljne za brze promene.

Kako da ne propustite prilike

Najveći izazov u narednim danima biće odlaganje odluka i previše razmišljanja pre akcije. Za Bika je važno da brzo reaguje na konkretne ponude, bez nepotrebnog odlaganja.

Rak bi trebalo da zadrži svoje planove za sebe dok se stvari ne formalizuju, jer previše deljenja informacija može uneti nepotreban uticaj okoline. Posebno se ističu petak i ponedeljak kao dani kada se mogu doneti ključne odluke.

Šta zapravo znači finansijski preokret za ova dva znaka

Ovaj period ne govori o naglim dobitcima, već o zatvaranju dugotrajnih finansijskih rupa i stabilizaciji koja donosi olakšanje i mir. To može uključivati naplatu potraživanja, rešavanje zaostalih obaveza ili neočekivanu pomoć u pravom trenutku.

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