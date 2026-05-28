Mnogi pred leto odmah zovu servisere i daju hiljade dinara za čišćenje klime, iako najveći deo posla mogu da urade sami za svega nekoliko minuta. Prljavi filteri ne samo da slabije hlade prostoriju, već povećavaju potrošnju struje i često izazivaju neprijatan miris u stanu.

Dovoljno je da isključite uređaj iz struje, otvorite unutrašnju jedinicu i pažljivo izvadite filtere. Možete ih usisati ili oprati mlakom vodom i blagim deterdžentom, a pre vraćanja obavezno ih potpuno osušite.

Redovno čišćenje je posebno važno ako u kući imate ljubimce, pušače ili osobe sklone alergijama, jer se u klimi vremenom skupljaju prašina, vlaga i buđ.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da dubinsko pranje, rad sa gasom, elektronikom i spoljnom jedinicom treba prepustiti serviserima, dok jednostavno održavanje bez problema možete obaviti sami.