Kuhinjski noževi vremenom postaju tupi, ali ih je moguće naoštriti i bez posebnog alata, koristeći svakodnevne predmete koje već imamo u kući.

Jedan od najčešćih trikova je korišćenje šoljice za kafu ili keramičke posude. Njihovo hrapavo dno može poslužiti kao improvizovani kamen za oštrenje, pa se nož pod blagim uglom povlači preko te površine dok se ne poboljša oštrina.

Sličan efekat može se postići i turpijom za nokte, koja ima grubu strukturu i može zameniti profesionalni alat. Nož se povlači preko nje uz održavanje istog ugla kako bi se ravnomerno naoštrila oštrica.

U nedostatku kamena za oštrenje, može se koristiti i običan glatki kamen, uz malo vode kao podmazivanja. Nož se lagano povlači preko kamena sa obe strane dok ne postane oštriji.

Brusni papir je još jedna praktična opcija, posebno ako se postavi na ravnu drvenu podlogu. Njegova hrapava površina omogućava privremeno, ali efikasno oštrenje noža.

Za održavanje oštrine može poslužiti i kožni kaiš, koji se koristi za lagano "poliranje" sečiva i produžavanje njegove oštrine ako se redovno primenjuje.

Svi ovi trikovi pokazuju da se uz malo snalažljivosti kuhinjski noževi mogu održavati oštrim i bez profesionalne opreme.