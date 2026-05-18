Mnogi misle da je dovoljno samo redovno zalivati biljke kako bi bile zdrave i bujne, ali stručnjaci upozoravaju da upravo pogrešno zalivanje najčešće dovodi do propadanja cveća i sobnih biljaka.

Čak i najotpornije biljke mogu uvenuti ako dobijaju previše vode, ako se zalivaju nepravilno ili rastu u neodgovarajućem zemljištu.

Prekomerno zalivanje je najveća greška

Jedna od najčešćih grešaka jeste previše vode. Mnogi zalivaju cveće ih po navici, bez provere da li je zemlja zaista suva.

Previše vlažno zemljište može izazvati truljenje korena, a biljka često počne da propada mnogo pre nego što primetite problem.

Stručnjaci savetuju da pre zalivanja uvek proverite vlažnost zemlje prstom, jer različite biljke imaju različite potrebe za vodom.

Površno zalivanje slabi koren

Često, ali plitko zalivanje može dovesti do slabog i plitkog korenovog sistema. Biljka možda preživi, ali neće pravilno napredovati niti cvetati.

Preporuka je da biljku zalijete dovoljno obilno kako bi višak vode izašao kroz rupice na dnu saksije, a zatim sačekate da se gornji sloj zemlje osuši pre narednog zalivanja.

Led nije dobar za biljke

Iako se na internetu često savetuje zalivanje orhideja kockicama leda, stručnjaci tvrde da to može oštetiti korenje biljke.

Sobne biljke uglavnom potiču iz tropskih krajeva i ne podnose hladan šok koji izaziva led. Osim toga, nekoliko kockica leda često nije dovoljno da biljka dobije potrebnu količinu vlage.

Važna je i vrsta zemlje

Nisu sva zemljišta ista. Neka zadržavaju vlagu mnogo duže, dok se druga veoma brzo suše.

Ako sve biljke zalivate jednako, a posađene su u različitim vrstama zemlje, lako može doći do prekomernog ili nedovoljnog zalivanja.

Zato je važno da uvek proverite stanje zemlje pre nego što dodate vodu.

Saksije bez rupica mogu biti veliki problem

Dekorativne saksije bez otvora za odvod vode često izgledaju lepo, ali mogu ozbiljno ugroziti biljku.

Kada voda nema gde da otiče, zadržava se na dnu saksije, što može dovesti do truljenja korena i propadanja biljke.

Stručnjaci preporučuju da svaka saksija ima rupice za drenažu ili da biljku presadite u odgovarajuću posudu.

Previše vode odjednom može napraviti haos

Ako zaboravite da zalivate biljku duže vreme, nemojte pokušavati da nadoknadite sve velikom količinom vode odjednom.

Naglo natapanje može dodatno oštetiti biljku. Mnogo je bolje postepeno vraćati vlagu tokom nekoliko dana kako bi se biljka lakše oporavila.

Kako pravilno zalivati biljke?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih pravila:

proverite vlažnost zemlje pre zalivanja

koristite saksije sa rupicama za odvod

prilagodite količinu vode vrsti biljke i zemljišta

izbegavajte led i nagle promene temperature

zalivajte postepeno i umereno

Uz pravilnu negu i izbegavanje ovih grešaka, sobne biljke mogu dugo ostati zdrave, zelene i pune cvetova.

Video: