Žena koja zbog saveta o čišćenju ima više od 60.000 pratilaca na TikToku, ovoga puta je podelila trik kako da ispeglate posteljinu bez mnogo muke. Na svom TikTok profilu @ias.jd, Jasmin je pokazala svoju jednostavnu rutinu peglanja posteljine , što je podelilo mišljenja korisnika društvenih mreža.

Naime, ona je peglala posteljinu tek nakon što ju je oprala i ponovo stavila na krevet. Mnogi nisu mogli da se odluče za ovu jedinstvenu ideju.

Ko još pegla čaršave posle nameštanja kreveta?“, upitala je svoje pratioce i zaključila da bi možda trebalo da kupi peglu na paru.

Doduše, nekima se ideja dopala i komentarisali su da ne mogu da veruju da je sami nisu smislili, dok drugi nisu bili toliko impresionirani. „To je zapravo genijalno!“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ja radim istu stvar i budim se 30 minuta ranije da to uradim pre nego što izađem da ne dođem kući sa zgužvanim čaršavima“. „Definitivno to morate da uradite sa vertikalnom parnom peglom, ona menja život“, napisao je treći.

Da li ste isprobali ovaj način peglanja?