Kada znate ovu malu tajnu, kuvanje se menja iz korena: ulje se ponaša mirno, hrana se ravnomerno prži, a šporet ostaje čist i posle pripreme obroka.

Zašto ulje uopšte prska?

Razlog je vlaga. Čak i najmanja kap vode, bilo iz hrane ili sa tiganja, u dodiru sa vrelim uljem trenutno isparava i izaziva prskanje. Upravo tu leži rešenje.

Jednostavan trik koji provereno deluje

Pre nego što stavite hranu u dobro zagrejano ulje, dodajte malo soli ili sasvim malo brašna. Ovaj sitan dodatak sprečava naglo reagovanje vlage i značajno smanjuje prskanje. Hrana se i dalje lepo prži, dobija hrskavu koricu, ali bez nereda po kuhinji, piše Krstarica.

Ako želite alternative, probajte i ovo:

– Ubacite par zrna kukuruza ili mali komadić hleba u ulje – oni „pokupe“ višak vlage

– Koristite tiganj sa višim ivicama ili mrežasti poklopac koji ne zadržava paru

– Za blaže prženje, izaberite kokosovo ulje koje prirodno manje prska

Prženje ne mora da znači stalno čišćenje i brisanje masnoće. Uz ovaj trik, kuvanje postaje jednostavnije, brže i mnogo prijatnije. Hrana ostaje savršena, šporet uredan, a vi imate više vremena da uživate – umesto da ribate kuhinju.