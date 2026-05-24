Zaleđena boranija može biti odličan i brz obrok ako se pravilno pripremi, ali ključ je u tome da joj se posveti malo pažnje kako ne bi ostala bezukusna i vodenasta. Najvažnije je da se ne odmrzava unapred, jer tako gubi teksturu i postaje gnjecava najbolje je da ide direktno na toplotu.

Takođe, izbegavaj dugo kuvanje. Boraniji je potrebno relativno kratko vreme da omekša, a preduga termička obrada uništava i ukus i hranljive sastojke. Mnogo bolji rezultat dobija se kada se kratko dinsta ili kuva taman toliko da ostane blago čvrsta.

Za bolji ukus, dobro je da se priprema uz dodatak začina ili masnoće poput ulja ili putera, jer sama po sebi može biti prilično blaga. Luk, beli luk ili malo suvih začina mogu napraviti veliku razliku.

Još jedan trik je da se ne pretrpava šerpa ili tiganj ako je ima previše, počeće da se kuva u sopstvenoj vodi umesto da se lepo priprema, što utiče na krajnji ukus i teksturu.

Na kraju, so je najbolje dodati tek pred kraj, kako boranija ne bi pustila previše vode i izgubila strukturu.

