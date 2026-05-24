Masni kuhinjski elementi često deluju kao problem koji je gotovo nemoguće rešiti bez jakih hemikalija i dugog ribanja, ali profesionalni čistači tvrde da rešenje većina ljudi već ima u kuhinji. Umesto skupih sredstava, dovoljno je koristiti običan deterdžent za pranje sudova i vruću vodu.

Kako objašnjava profesionalni čistač Derek Kristijan iz kompanije All Star Cleaning Services za Spruce, tajna je u surfaktantima koje sadrži deterdžent. Te supstance razbijaju masnoću i pomažu da se ona lakše ukloni sa površina. Jedan deo surfaktanta vezuje se za masnoću, dok drugi privlači vodu, zbog čega se naslage mnogo jednostavnije skidaju.

Posebno naglašava da nije potrebno agresivno ribanje niti grubi sunđeri, već je ključ u temperaturi vode. Što je voda toplija, masnoća se brže rastvara i lakše uklanja sa ormarića.

Postupak čišćenja je vrlo jednostavan. Nekoliko kapi deterdženta treba pomešati sa vrućom vodom, potom krpu umočiti u rastvor i prebrisati masne delove kuhinjskih elemenata. Nakon nekoliko minuta površinu treba obrisati čistom krpom natopljenom običnom vodom, a po potrebi postupak ponoviti.

Na ovaj način kuhinjski ormarići mogu ponovo izgledati kao novi bez skupih preparata i mnogo truda.