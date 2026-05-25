Sve više muškaraca danas se udaljava od potrebe da bogatstvo i uspeh pokazuju kroz luksuzne automobile, skupe satove i dizajnersku garderobu. Umesto upadljivog luksuza, u prvi plan dolaze mirniji život, finansijska stabilnost i osećaj slobode.

Godinama su društvene mreže nametale sliku da uspešna osoba mora stalno da pokazuje šta poseduje, od egzotičnih putovanja i skupih kola do garderobe sa velikim logotipima poznatih brendova. Međutim, mnogi su vremenom shvatili da takva potreba za dokazivanjem često donosi više pritiska nego zadovoljstva.

Zato se sve češće govori o takozvanom „tihom bogatstvu“ ili diskretnom luksuzu. Reč je o načinu života u kojem ljudi više ulažu u kvalitet života nego u utisak koji ostavljaju na druge. To može da znači raniju otplatu kredita, ulaganje u zdravlje, štednju, investicije ili kupovinu kvalitetnih stvari bez istaknutih brendova i logotipa.

Nekadašnji finansijski savetnik Hamfri Jang koga na TikToku prati preko 3 miliona ljudi, kaže da mnogi smatraju da danas dobro skrojen sako bez vidljivog potpisa brenda ostavlja bolji utisak nego garderoba puna dizajnerskih oznaka. Sve je više uspešnih muškaraca koji voze starije, otplaćene automobile i oblače se jednostavno, iako sebi bez problema mogu da priušte mnogo skuplje stvari.

Posebno kod muškaraca u tridesetim i četrdesetim godinama dolazi do promene prioriteta. Dok je u mlađim godinama često važna spoljašnja potvrda i želja da se ostavi utisak, kasnije mir, stabilnost i slobodno vreme postaju mnogo vredniji.

Na ovu promenu utiče i činjenica da je život poslednjih godina postao znatno skuplji. Troškovi stanovanja, automobila, putovanja i svakodnevnog života naterali su mnoge da drugačije gledaju na novac i potrošnju. Sve više ljudi shvata da „izgledati bogato“ i „biti finansijski siguran“ nisu isto.

Zbog toga danas mnogi uspešni muškarci izbegavaju potrebu da sa većim prihodima automatski troše sve više novca kako bi održali određenu sliku o sebi. Umesto toga, prioritet postaju nezavisnost i mogućnost da žive bez stalnog finansijskog pritiska.

Sve ukazuje na to da ovaj trend nije prolazan. Nakon godina preteranog pokazivanja luksuza, sve više ljudi okreće se autentičnijem i mirnijem načinu života. Danas se uspeh sve manje meri stvarima koje drugi mogu da vide, a sve više osećajem sigurnosti, slobode i zadovoljstva sopstvenim životom.

