Postoji jednostavan trik zahvaljujući kojem domaći hleb može danima da ostane svež i mekan kao pamuk, a tajna je u samo jednoj kašiki meda koju treba dodati u testo. Profesionalni pekari odavno koriste ovaj sastojak kako bi produžili svežinu i zadržali mekoću peciva.

Malo ko voli hleb i peciva koja su stara nekoliko sati, a kamoli od prethodnog dana. U pekarama kupci često proveravaju svežinu pritiskom prstiju. Ako se testo brzo vrati u prvobitni oblik, smatra se svežim, dok spljoštena površina ukazuje na to da je hleb već izgubio mekoću.

Kod kuće se često dešava da hleb brže očvrsne i postane mrvljiv u poređenju sa onim iz pekare. Upravo dodavanje meda u testo može biti ključ razlike, jer pomaže da hleb duže zadrži vlagu, ostane mekan i prijatan za jelo i nekoliko dana nakon pečenja.