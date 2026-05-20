Pekari i iskusne domaćice koriste jednostavan "prozor test" kako bi proverili da li je testo sa kvascem dovoljno naraslo i spremno za dalju pripremu.

Test se radi tako što se mali komad testa lagano razvlači među prstima. Ako može da se rastegne u tanku, gotovo providnu opnu bez pucanja, to znači da je testo dobro razvijeno i elastično. Ako se brzo cepa, potrebno je još mešenja i vremena za narastanje.

Stručnjaci objašnjavaju da sama veličina testa nije pouzdan pokazatelj, jer ono spolja može delovati spremno, dok unutrašnja struktura još nije dovoljno razvijena. Zato ovaj test daje sigurniji rezultat.

Ovaj trik se najčešće koristi pri pripremi kiflica, hleba, pogača, krofni, pica i drugih peciva. Takođe se savetuje da se tokom pripreme ne dodaje previše brašna, kako testo ne bi postalo tvrdo.

Kada se koristi ovaj jednostavan test, lakše je postići mekana i vazdušasta peciva.