Krvna grupa B često se dovodi u vezu s metaboličkim poremećajima, naročito dijabetesom tipa 2. Naučnici pretpostavljaju da antigen B može imati uticaj na crvenu mikrobiotu i upalne procese koji doprinose insulinskoj rezistenciji.
Takođe, kod ove krvne grupe primećen je nešto veći rizik od bolesti srca, karcinoma mokraćne bešike i nekih infekcija. S druge strane, postoje i istraživanja koja sugerišu da osobe s krvnom grupom B imaju određenu prirodnu zaštitu od pojedinih bolesti poput malarije.
Najređa krvna grupa AB nosi karakteristike i A i B grupe, pa se kod nje kombinuju i određeni zdravstveni rizici. Prema pojedinim studijama, osobe sa AB krvnom grupom imaju povećan rizik od problema s pamćenjem i razvoja demencije u starijoj dobi. Takođe, kod njih je češće zabeležen rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, duboke venske tromboze, moždanog udara i srčanih bolesti. Naučnici to povezuju s višim nivoima faktora zgrušavanja krvi.
Ipak, lekari naglašavaju da krvna grupa nije presudan faktor zdravlja. Na razvoj bolesti mnogo više utiču način života, ishrana, fizička aktivnost, pušenje, alkohol, genetika i nivo stresa.
Krvna grupa 0 se često povezuje sa nešto manjim rizikom od određenih kardiovaskularnih bolesti, poput moždanog i srčanog udara. Zbog toga se ponekad smatra da su osobe sa ovom krvnom grupom u proseku zdravije.
Prema pisanju Diario AS, dokazano je da ljudi sa krvnom grupom 0 imaju nižu verovatnoću razvoja nekih bolesti srca i krvnih sudova. Veća otpornost na najopasnije bolesti obično se povezuje sa većom verovatnoćom dugog života. Krvna grupa može samo ukazati na određene predispozicije i pomoći ljudima da više pažnje posvete prevenciji i redovnim pregledima. Upravo zato je važno voditi računa o zdravim navikama, bez obzira na to kojoj krvnoj grupi pripadamo.
