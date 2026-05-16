Ovan

Nedelja vas poziva na povlačenje iz spoljnog sveta i okretanje sebi. Možete osetiti umor od stalne akcije i potrebe da budete jaki. Dan je idealan da se zapitate šta vam zaista treba, a ne šta se od vas očekuje. U odnosima je važno da pokažete iskrenost bez borbe.

Bik

Ovaj dan donosi potrebu za mirom, sigurnošću i jednostavnošću. Prijaće vam poznato okruženje i ljudi kojima verujete. Emotivno, nedelja vas uči da stabilnost ne znači zatvorenost, već poverenje i opuštanje u onome što već imate.

Blizanci

Misli mogu biti aktivne, ali nedelja traži da ih usporite. Moguće je da razmišljate o razgovorima koji su ostali nedorečeni. Dan je povoljan za introspektivne razgovore, pisanje ili tišinu koja donosi jasnije uvide.

Rak

Emocije su duboke i pojačane, a porodične teme mogu isplivati u prvi plan. Nedelja vas poziva da negujete sebe, ali i da ne preuzimate tuđe terete. Oprost, razumevanje i saosećanje počinju od odnosa prema sebi.

Lav

Ovaj dan vas podseća da ne morate uvek da budete snažni i vidljivi. Nedelja traži od vas iskren kontakt sa sopstvenim srcem. U ljubavi je važno da dozvolite sebi ranjivost, jer ona produbljuje bliskost i donosi olakšanje.

Devica

Nedelja donosi potrebu za povlačenjem i regeneracijom. Možete osetiti želju da sredite misli i emocije, ali bez preterane analize. Oslobađanje od perfekcionizma donosi mir i osećaj unutrašnje ravnoteže.

Vaga

Odnosi su i dalje tema, ali sada iz dubljeg, emotivnijeg ugla. Nedelja vas uči da ravnoteža dolazi iz unutrašnje stabilnosti, a ne samo iz prilagođavanja drugima. Važno je da sebi priznate šta vam prija, a šta vas iscrpljuje.

Škorpija

Duboka osećanja i unutrašnji procesi obeležavaju ovaj dan. Nedelja je povoljna za tišinu, introspekciju i emotivno čišćenje. Suočavanje sa sopstvenim strahovima donosi snagu i osećaj oslobađanja.

Strelac

Dan vas podseća da ne morate uvek da budete u pokretu. Nedelja traži prisutnost i zahvalnost za ono što već imate. U emotivnim odnosima važno je da budete prisutni, a ne samo okrenuti budućim planovima.

Jarac

Nedelja vas poziva da se odmorite od odgovornosti koje stalno nosite. Možete shvatiti koliko vam je važno da se emocionalno opustite. U odnosima pokažite nežnost i dozvolite sebi da ne budete uvek jaki.

Vodolija

Unutrašnji nemir može vas navesti na razmišljanje o promenama. Nedelja je dobar dan za tihe uvide i povezivanje sa sobom. Sloboda koju tražite počinje iznutra, kroz prihvatanje sopstvenih osećanja.

Ribe

Ovo je dan duboke intuicije i emotivne osetljivosti. Nedelja vam donosi potrebu za mirom, snovima i povlačenjem. Važno je da razlikujete svoje emocije od tuđih i da sebi date dozvolu za odmor i tišinu.

