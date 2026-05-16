30. Maj 2026. donosi jedan od onih perioda kada mnogi imaju osećaj da im ništa ne ide kako treba. Kasne poruke, nesporazumi, pokvareni telefoni, pogrešne odluke, ljudi iz prošlosti koji se vraćaju baš kada ste mislili da ste ih preboleli - sve to astrologija povezuje sa retrogradnim Merkurom.

Iako ovaj astrološki period traje relativno kratko, njegov uticaj mnogi osećaju veoma intenzivno. Naročito kada su u pitanju komunikacija, posao, ljubavni odnosi i novac.

Retrogradni Merkur počinje da usporava stvari i tera nas da zastanemo. Sve ono što smo gurali pod tepih sada traži pažnju, a greške koje pravimo uglavnom dolaze iz brzine, nervoze i nestrpljenja.

Šta se najčešće dešava tokom retrogradnog Merkura?

Mnogi upravo tada primećuju:

kašnjenja i odlaganja planova,

kvarove telefona, računara i automobila,

nesporazume sa partnerom i porodicom,

vraćanje bivših ljubavi,

greške u dokumentima i finansijama,

pojačan stres i osećaj konfuzije.

Nije slučajno što ljudi često kažu da im se „ceo svet okrenuo naglavačke“ upravo tokom ovog perioda.

Ovi znaci će najjače osetiti retrogradni Merkur

BLIZANCI

Pošto je Merkur planeta koja vlada vašim znakom, vi ćete među prvima osetiti njegov haotičan uticaj. Misli će vam biti rasute, koncentracija slabija, a lako možete pogrešno protumačiti tuđe reči.

Na poslu su mogući nesporazumi i loše procene, dok vas privatno najviše iscrpljuje previše razmišljanja. Ne donosite odluke impulsivno i proveravajte sve dvaput.

DEVICA

I Device će osetiti snažno usporavanje. Imaćete utisak da vas sve koči i da stvari ne idu tempom koji želite.

Moguća su odlaganja, nervoza i osećaj da nosite previše obaveza na leđima. Najveća greška biće ako pokušate da kontrolišete baš svaki detalj.

VAGA

Kod Vaga će najveći problem biti odnosi sa ljudima. Sitnice mogu prerasti u ozbiljne rasprave, posebno u ljubavi.

Moguće su emotivne tenzije, nesigurnost i osećaj da vas partner ne razume. Finansije takođe mogu biti nestabilnije nego inače, pa izbegavajte impulsivnu kupovinu.

RIBE

Ribe će tokom ovog perioda biti posebno osetljive. Emocije će biti pojačane, a intuicija jaka, ali istovremeno može doći do konfuzije i pogrešnih odluka.

Skriveni troškovi, umor i pad motivacije mogu vam stvarati dodatni pritisak. Važno je da ostanete prizemljeni i ne očekujete previše od ljudi.

A ko bi mogao da profitira?

Iako retrogradni Merkur mnogima pravi haos, neki znakovi uspeće da izvuku korist iz usporavanja.

BIK

Bikovi bi mogli stabilizovati finansije i konačno dovesti neke stvari u red.

JARAC

Jarčevi će zahvaljujući disciplini i strpljenju lakše rešavati probleme od drugih.

ŠKORPIJA

Škorpije bi upravo kroz promene i neočekivane obrte mogle pronaći nove prilike.

Posebno oprezno sa novcem i papirima

Retrogradni Merkur često donosi:

kašnjenje uplata,

greške u ugovorima,

loše finansijske procene,

tehničke probleme i kvarove.

Zato se savetuje:

da ne ulažete novac impulsivno,

da pažljivo čitate dokumenta,

i da sačuvate rezervu za nepredviđene troškove.

Zašto se bivši uvek javljaju baš tada?

Astrolozi veruju da retrogradni Merkur vraća nerešene priče. Zato se tokom ovog perioda često javljaju bivši partneri, stare simpatije ili ljudi sa kojima odnos nikada nije do kraja zatvoren.

Ali to ne znači nužno da treba sve vraćati na staro.

Nekada je poenta samo da shvatite zašto je nešto završeno.

Kako da lakše pregurate ovaj period?

Najvažnije je da usporite.

Ne reagujte odmah kada vas nešto iznervira.

Ne donosite velike odluke u afektu.

Ne ulazite u rasprave koje nisu vredne vaše energije.

Retrogradni Merkur nije kazna – već period koji nas tera da zastanemo, razmislimo i ispravimo ono što smo ranije ignorisali.