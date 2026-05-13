Malo koji sastojak u kuhinji ima toliku vrednost kao jaje. Neverovatno je korisno bilo da je umućeno da bi se dobila kajgana, dodato u kolač ili umešano u sos — a uz visoke cene namirnica, svako pakovanje je važno. Zato je bitno da znate koliko dugo jaja mogu da traju u frižideru, kao i kako da prepoznate koja su još dobra, a koja treba baciti.

To nije samo pitanje urednosti u kuhinji, već i način da maksimalno iskoristite ono što ste platili. Većina nas uvek ima pakovanje jaja pri ruci, ali pošto su kvarljiva namirnica, zaslužuju više pažnje nego što im obično posvećujemo. Pravilno čuvanje jaja pravi razliku između sastojka koji će savršeno poslužiti i onog koji može predstavljati ozbiljan rizik po bezbednost hrane.

Koliko dugo jaja mogu da traju u frižideru?

Smernice američke Agencije za hranu i lekove (FDA) su ohrabrujuće: cela jaja u ljusci, koja se stalno čuvaju na hladnom, bezbedna su za upotrebu do tri nedelje. Taj period često traje duže od datuma otisnutog na pakovanju — taj datum više služi prodavcima kao smernica za izlaganje robe nego kao pokazatelj bezbednosti hrane. Slično funkcioniše i oznaka „upotrebiti do“, koja se odnosi na najbolji kvalitet proizvoda, a ne na trenutak kada jaje postaje nebezbedno za konzumaciju. Obe oznake su korisne, ali nijedna nije konačan pokazatelj da li je sadržaj ljuske još uvek dobar.

Postoji jedna važna razlika koju treba znati ako kupujete jaja na pijaci ili imate domaće kokoške. Sveže sneseno, neoprano jaje prekriveno je prirodnim zaštitnim slojem koji se naziva „bloom“, a koji kokoška stvara prilikom nošenja jajeta. Taj tanki sloj zatvara pore na ljusci i sprečava ulazak bakterija, zbog čega domaća jaja mogu bez problema da stoje na sobnoj temperaturi dve do četiri nedelje. Komercijalna jaja se tokom obrade peru, čime se ovaj zaštitni sloj uklanja, pa je njihovo čuvanje u frižideru od tog trenutka obavezno. Ako kupujete direktno sa farme ili na pijaci, pitajte da li su jaja oprana. Ako jesu — ili ako niste sigurni — čuvajte ih u frižideru.

Kako pravilno čuvati jaja

Kartonsko pakovanje u kojem dolaze jaja ima važniju ulogu nego što možda mislite. Ono štiti jaja od udaraca, usporava gubitak vlage i sprečava upijanje mirisa iz drugih namirnica — što je važno jer je ljuska dovoljno porozna da može da primi miris hrane koja se nalazi u blizini. Namirnice jakog mirisa, poput ribe, luka ili kimčija, najbolje je držati dalje od jaja. Dekorativne keramičke posude za jaja jesu lepe, ali nisu idealne za dugotrajno čuvanje.

Ako nemate originalno pakovanje, poslužiće i zatvorena posuda. Dobro je da na nju napišete datum kako kasnije ne biste nagađali koliko su jaja stara.

Mesto u frižideru takođe je važno. Nemojte čuvati jaja u vratima frižidera. To je najtopliji deo frižidera i mesto sa najvećim temperaturnim promenama; svaki put kada se vrata otvore, jaja prolaze kroz mali temperaturni šok koji se vremenom nagomilava. Police unutar frižidera, posebno srednji ili zadnji deo, održavaju stabilniju temperaturu i mnogo su bolji izbor. Temperaturu frižidera treba održavati na 4°C ili niže kako bi se sprečio razvoj bakterija.

Kako da znate da li su jaja još dobra

Postoji nekoliko testova koje možete uraditi kako biste proverili da li su jaja i dalje bezbedna za upotrebu.

Test plutanja

Napunite činiju hladnom vodom i pažljivo spustite jaje unutra. Sveže jaje odmah tone na dno i leži na boku. Kako jaje stari, vazdušni džep unutar ljuske se povećava, pa jaje postaje sve „lakše“. Starije jaje može da se nagne ili stoji uspravno na dnu, dok jaje koje pluta ima znatno više vazduha. Plutanje ukazuje na starost i smanjen kvalitet, ali ne znači nužno da je jaje pokvareno. Ovaj test koristite kao signal da jaje treba dodatno proveriti, a ne kao konačnu odluku.

Metod razbijanja i mirisa

Razbijte jaje u malu posudu pre nego što ga dodate u jelo — tako možete da procenite njegov kvalitet na vreme. Sveže jaje gotovo da nema miris. Pokvareno jaje ima prepoznatljiv sumporni miris. Ako ga osetite, jaje treba baciti.

Vizuelni znakovi

Nakon razbijanja, obratite pažnju na belance. Zamućenost je zapravo dobar znak — ukazuje na prisustvo ugljen-dioksida u svežem jajetu. Potpuno bistro belance obično znači starije jaje, ali ne nužno i pokvareno. Nisu sve promene boje znak problema, pa je važno znati šta posmatrate.

Crvena tačkica blizu žumanceta: Mala krvna mrlja nastaje kada pukne krvni sud tokom ovulacije. Jaje je i dalje bezbedno za jelo.





Mala krvna mrlja nastaje kada pukne krvni sud tokom ovulacije. Jaje je i dalje bezbedno za jelo. Blaga žuto-zelena nijansa: Nastaje zbog visokog sadržaja riboflavina (vitamina B2) i bezbedna je.





Nastaje zbog visokog sadržaja riboflavina (vitamina B2) i bezbedna je. Ružičasto belance: Znak bakterijske kontaminacije. Jaje treba baciti.





Znak bakterijske kontaminacije. Jaje treba baciti. Jarko zeleno belance: Takođe znak bakterijske kontaminacije. Jaje treba baciti.

Da li se jaja mogu koristiti nakon isteka roka?

Jaje koje prođe test mirisa i izgleda i do tri nedelje nakon isteka roka gotovo sigurno je i dalje dobro, bez obzira na datum na pakovanju. Rok koristite kao smernicu, a ne kao strogu granicu.

Oprez je posebno važan u pripremi. Ako niste sigurni u svežinu jajeta, uvek ga termički potpuno obradite. Potpuno pečeno jaje pruža veću sigurnost od jela u kojima žumance ili belance ostaju tečni.

Kako produžiti trajanje jaja

Uvek proverite jaja u prodavnici — otvorite pakovanje pre nego što ga stavite u korpu i proverite da li ima pukotina. Oštećena ljuska omogućava ulazak bakterija i takvo jaje predstavlja rizik čim uđe u frižider.

Ne perite jaja pre odlaganja. Kod domaćih jaja, ako ima prljavštine na ljusci, dovoljno je obrisati ih suvom krpom — voda može gurnuti bakterije kroz pore ljuske umesto da ih ukloni. Držite karton zatvoren, vraćajte jaja u frižider odmah nakon korišćenja i ne ostavljajte ih dugo na sobnoj temperaturi, savetuje se na sajtu Martha Stewart.

Bonus video: