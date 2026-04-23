Petunije su predivan ukras svake bašte i terase. Imaju prijatan miris i cvetove koji dolaze u različitim bojama. Ovaj cvet ne zahteva zahtevnu negu. Ako želite da obilno cvetaju i da grm ima lep oblik, korisno je pratiti savete iskusnih baštovana.

Petunijama je potrebno sunčano mesto i najmanje šest sati sunčeve svetlosti dnevno. Zalivaju se dva do tri puta nedeljno, dok je u najtoplijem delu godine potrebno svakodnevno zalivanje. Najbolje je koristiti odstajalu vodu i zalivati u jutarnjim časovima.

Pored pravilnog zalivanja i dovoljno svetlosti, veoma je važno i redovno prihranjivanje ako želite jake i zdrave biljke koje često i bujno cvetaju.

Najbolje je za petunije koristiti organsko đubrivo na bazi drvnog pepela. To podrazumeva dodavanje pepela koji ostaje nakon sagorevanja ogrevnog drveta, a može se uneti u zemlju samostalno ili u kombinaciji sa kompostom ili humusom.

Često se može čuti i savet da se supstrat za sadnju petunija obogati zeolitom i cimetom.

Važno je i da se petunije redovno orezuju od proleća pa tokom celog leta. Kada se na stabljici razviju četiri cveta sa listićima, potrebno je ukloniti centralni cvetni izdanak kako bi se podstaklo grananje i širenje žbuna.

Ovaj postupak se ponavlja svaki put kada izdanci dostignu dužinu od oko 12 centimetara. Tada ih treba skratiti za oko tri centimetra, što podstiče bujniji rast. Preporučuje se ručno orezivanje kako bi grm dobio lep, zaobljen oblik, dok upotreba makaza može dovesti do drugačijeg načina grananja.

