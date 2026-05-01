Danas je pravo prijateljstvo retkost. U svetu u kojem su odnosi često površni posebno se izdvajaju ljudi koji govore otvoreno stoje iza svojih reči i ne okreću leđa kada postane teško. Oni retko glume i ne pretvaraju se pa uvek znate na čemu ste. Upravo takve osobine često se pripisuju ženama rođenim u znaku Strelca koje se smatraju iskrenim prijateljicama.

Astrologija ističe da se žene koje pokazuju ovakav vid prijateljstva direktan lojalan i bez skrivenih namera češće rađaju u ovom znaku. To je znak koji ne podnosi laži i uvek bira istinu čak i kada ona nije prijatna.

Žene Strelci poznate su po svojoj otvorenosti i iskrenosti što ponekad može delovati previše direktno. Ipak iza toga ne stoji loša namera već potreba za čistim i iskrenim odnosima bez pretvaranja.

Strelac ne igra igre. Ako nešto misli reći će to jasno i bez ulepšavanja. Zbog toga ih mnogi doživljavaju kao najiskrenije prijatelje jer sa njima nema skrivanja ni dvosmislenih poruka.

Strelci su izuzetno lojalni u prijateljstvu. Neće uvek reći ono što neko želi da čuje ali će uvek reći ono što smatra ispravnim. Njihova iskrenost dolazi iz želje da pomognu a ne da povrede.

Istina je za njih najvažnija stvar u svakom odnosu. Za Strelca je iskrenost osnov svake veze i ako primeti laž ili pretvaranje, brzo se udaljava. To ne znači da ne želi da pruži drugu šansu, već da ne može da gradi odnos bez poverenja.

Kada imaju prijatelja, očekuju isto ono što i sami daju, a to su otvorenost, direktnost i iskrenost bez skrivenih namera.

Ono što Strelce posebno izdvaja jeste to što u odnosima ne nose maske. Sa njima je uvek jasno na čemu ste i nema potrebe da tražite skrivene poruke ili dodatna značenja.

Zbog toga njihova prijateljstva često traju dugo. Iako ponekad mogu delovati previše direktno, njihove namere su uvek iskrene, a njihovo prisustvo daje osećaj sigurnosti.

