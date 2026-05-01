Danas je pravo prijateljstvo retkost. U svetu u kojem su odnosi često površni posebno se izdvajaju ljudi koji govore otvoreno stoje iza svojih reči i ne okreću leđa kada postane teško. Oni retko glume i ne pretvaraju se pa uvek znate na čemu ste. Upravo takve osobine često se pripisuju ženama rođenim u znaku Strelca koje se smatraju iskrenim prijateljicama.

Astrologija ističe da se žene koje pokazuju ovakav vid prijateljstva direktan lojalan i bez skrivenih namera češće rađaju u ovom znaku. To je znak koji ne podnosi laži i uvek bira istinu čak i kada ona nije prijatna.

Žene Strelci poznate su po svojoj otvorenosti i iskrenosti što ponekad može delovati previše direktno. Ipak iza toga ne stoji loša namera već potreba za čistim i iskrenim odnosima bez pretvaranja.

Strelac ne igra igre. Ako nešto misli reći će to jasno i bez ulepšavanja. Zbog toga ih mnogi doživljavaju kao najiskrenije prijatelje jer sa njima nema skrivanja ni dvosmislenih poruka.

Strelci su izuzetno lojalni u prijateljstvu. Neće uvek reći ono što neko želi da čuje ali će uvek reći ono što smatra ispravnim. Njihova iskrenost dolazi iz želje da pomognu a ne da povrede.