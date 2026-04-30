Zaboravite na sate ribanja i jake hemikalije – postoji jednostavan trik koji rernu čisti gotovo sam od sebe. Sve što vam treba je jedna tableta za mašinu za sudove i malo tople vode.

Održavanje rerne često se odlaže jer deluje kao težak i dugotrajan posao. Masnoća i zagoreli ostaci hrane brzo se nakupljaju, pa čišćenje mnogima postaje prava noćna mora. Ipak, ako reagujete na vreme i rerna nije previše zapuštena, možete je očistiti brzo i bez mnogo truda.

U čemu je tajna ovog trika

U vatrostalnu posudu sipajte oko litar vrele vode i ubacite jednu tabletu za sudove. Posudu stavite u rernu i uključite je na oko 100 stepeni. Ostavite da radi oko sat vremena.

Para koja se stvara, zajedno sa sastojcima iz tablete, omekšava masnoću i prljavštinu, pa se one kasnije mnogo lakše uklanjaju.

Kada isključite rernu, ostavite je da se malo ohladi, a zatim unutrašnjost prebrišite vlažnom krpom. U većini slučajeva, sve će se skinuti bez jakog ribanja.

Kako ukloniti tvrdokorne mrlje

Za delove gde se masnoća više zadržala, možete primeniti dodatni trik.

Napravite smesu od deterdženta za sudove, sode bikarbone i malo alkoholnog sirćeta. Dodajte malo vrele vode i nanesite je na zaprljana mesta pomoću papirnih ubrusa. Ostavite da deluje dva do tri sata.

Nakon toga prebrišite, isperite toplom vodom i dobro osušite. Rezultat je čista rerna bez neprijatnih mirisa i tragova masnoće.

Mali trik za ubuduće

Da biste sledeći put imali manje posla, stavite aluminijumsku foliju ili posebnu zaštitnu podlogu na dno rerne. Tako ćete sprečiti da masnoća direktno pada na površinu i znatno olakšati buduće čišćenje.

Ovaj jednostavan trik štedi vreme, energiju i živce – a rerna ostaje besprekorno čista uz minimalan trud.