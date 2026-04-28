Nema ništa gore nego kao kada izvadite pleh keksića iz rerne i umesto velikih zalogaja ugledate spljoštene „palačinke“.

Stručnjakinje za pečenje i autorka kuvara Stela Parks je otkrila za sajt Martha Stewart šta uzrokuje ravne kolačiće. Ona kaže da se kolačići najčešće previše rašire zbog grešaka u tehnici, a ne zbog loše sreće.

Evo zašto se to dešava — i kako to sprečiti sledeći put.

Nedovoljno mućenje putera i šećera

Ako se vaši kolačići razlivaju u tanke diskove, verovatno je problem u nedovoljnom unošenju vazduha u smesu. Kod recepata koji koriste metodu mućenja, puter i šećer moraju se mutiti dok ne postanu zaista lagani i penasti. To nije samo fraza — smeša treba da bude vidno svetlija i zapreminski veća.

Parksova napominje da se ova faza ne može vezati za tačno vreme poput „5 minuta“, jer temperatura sastojaka i jačina miksera utiču na proces. Ako se masa nedovoljno umuti, testo ostaje gusto i brže se zagreva u rerni, što dovodi do većeg razlivanja. Jedan znak? Dobićete manje kolačića nego što recept predviđa.

Rešenje: Manje gledajte na vreme, a više na teksturu. Mutite dok smesa ne postane svetla i vazdušasta.

Previše topao puter

Temperatura putera je ključna. Treba da bude dovoljno mekan za mućenje, ali i dovoljno čvrst da zadrži vazduh. Ako je previše rastopljen, testo postaje masno i nestabilno.

Rešenje: Parksova preporučuje temperaturu oko 20 °C. Ako omekšavate puter u mikrotalasnoj, radite to u kratkim intervalima (oko 8 sekundi), okrećući ga svaki put kako bi se ravnomerno zagrevao.

Zamena sastojaka koji nisu zamenljivi

Nisu svi sastojci međusobno zamenljivi. Na primer, evropski puter ima drugačiji odnos masti i vlage od američkog, što može uticati na rezultat. Isto važi i za sredstva za dizanje — pogrešan izbor može dovesti do prevelikog razlivanja.

Rešenje: Držite se recepta i ne pretpostavljajte da su sve varijante sastojaka iste.

Korišćenje pogrešne opreme

Čak i podloga za pečenje može napraviti razliku. Ako recept traži papir za pečenje, a vi koristite silikonsku podlogu, kolačići mogu ispasti ravni jer silikon sporije prenosi toplotu.

Rešenje: Pratite preporuke za opremu, posebno kod osetljivih recepata poput kolačića.

Greške u merama

Dupliranje ili prepolovljavanje recepta deluje jednostavno — dok ne pogrešite u nekoj meri. Čak i mala greška, naročito kod masnoće ili praška za pecivo, može pokvariti rezultat.

Rešenje: Dvaput proverite mere. Ako niste sigurni, napravite punu turu i zamrznite višak.

Preskakanje hlađenja testa

Iako ne zahtevaju svi recepti hlađenje, neki ga koriste da bi se brašno hidratizovalo ili masnoća učvrstila. Ako je testo bilo previše mekano pre pečenja, verovatno je trebalo da odstoji u frižideru.

Rešenje: Pažljivo čitajte recept. Ako piše da testo treba hladiti, postoji dobar razlog.

„Popravljanje“ ispravnog recepta

Kada kolačići ne uspeju, lako je pomisliti da treba menjati sastojke. Međutim, Parksova ističe da je problem najčešće u tehnici, a ne u receptu.

Rešenje: Najpre unapredite tehniku. Ako ste sigurni da je sve urađeno kako treba, možete blago smanjiti količinu šećera — ali postepeno.

Pokušaj spasavanja tokom pečenja

Nažalost, kada keksići počnu da se šire u rerni, više nema mnogo popravke.

Rešenje: Ako primetite da je testo previše mekano pre pečenja, stavite ga u frižider na 30 minuta. Ako vam rerna peče jače nego što treba, prilagodite temperaturu ili koristite termometar za rernu.

Bonus: Nekad „greška“ ispadne dobra

U jednom eksperimentu, Parksova je zamenila jaja rikotom. Kolačići su se potpuno razlili — ali su ispali mekani, bogati i ukusni. Ravni kolačići ne moraju nužno biti neuspeh — sve zavisi šta želite da postignete.

Zaključak: Ravni kolačići mogu razočarati, ali su i znak da nešto treba prilagoditi. Uz malo više pažnje pri mućenju, temperaturi putera i izboru sastojaka, vaši kolačići će sledeći put ostati lepo oblikovani.

