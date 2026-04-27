Savršeno hrskave pohovane tikvice moguće je napraviti i bez brašna i jaja, a ključ je u drugačijem pristupu pripremi. Problem kod klasičnog pohovanja je to što tikvice sadrže veliku količinu vode, zbog čega korica brzo omekša i upije višak ulja.

Rešenje je u kukuruznom skrobu, koji stvara tanku zaštitnu barijeru i sprečava da tikvice postanu masne. Pre pripreme potrebno ih je iseći na kolutove, posoliti i ostaviti da puste vodu, a zatim osušiti. Umesto jaja koristi se smesa od skroba i ledeno hladne gazirane vode, koja zahvaljujući mehurićima daje laganu i hrskavu teksturu.

Važnu ulogu ima i temperatura ulja, jer ono treba da bude dovoljno zagrejano kako bi tikvice odmah počele da se prže i ne upijaju masnoću. Nakon prženja, najbolje ih je odložiti na rešetku kako bi ostale hrskave, bez pokrivanja koje bi stvorilo vlagu.

Za zdraviju varijantu, isti postupak može se primeniti i u rerni, gde se tikvice peku na visokoj temperaturi uz malo ulja, a rezultat je lakši, ali i dalje ukusan obrok koji može da ostane čvrst i nekoliko sati nakon pripreme.