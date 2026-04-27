Čišćenje doma može delovati kao veliki posao, posebno ako se tokom nedelje nagomilaju mnogi manji zadaci. Dok neki poslovi oduzimaju svega nekoliko minuta, drugi zahtevaju mnogo više vremena i truda, što ih čini još manje privlačnim.

Održavanje podova čistim je upravo takav zadatak. Nered od kućnih ljubimaca i dece, kao i svakodnevna prosipanja, ogrebotine i tragovi, mogu brzo učiniti da vaši podovi izgledaju zapušteno. Ali Ričard Mekej, stručnjak za podove i direktor kompanije za podove Sprung, podelio je jednostavnu mešavinu za brisanje koja "odvraća prašinu i održava podove čistijim duže".

Za podove koji odbijaju prašinu, Ričard predlaže da u vodu za brisanje dodate omekšivač za veš.

— Dodajte jednu do dve kašičice omekšivača u jedan litar tople vode i obrišite pod kao i obično pomoću mikrofiber mopa— rekao je on.

— Omekšivač ostavlja tanak antistatički sloj koji odbija prašinu, prljavštinu i dlake. To znači da će vaši podovi duže ostati čisti.

Omekšivač za veš sadrži kationske surfaktante, koji ostavljaju za sobom glatku, kondicioniranu površinu. Na isti način kao što deluje na odeću, smanjujući statički elektricitet, sprečava i da se vlakna i dlake lepe za tvrde podove.

— Ovaj trik nije samo koristan za domove sa decom i kućnim ljubimcima gde se prljavština svakodnevno skuplja, već će vaši podovi i lepo mirisati — dodao je Ričard.

Da bi podovi u vašem domu zadržali dobar izgled i osećaj, važno je da ih ne preplavljujete vodom prilikom čišćenja.

Ričard objašnjava da je kod laminata, drveta i vinila bolje koristiti blago vlažan mop.

— Tepihe i nameštaj takođe treba povremeno rotirati kako bi se izbegla oštećenja od pritiska — dodao je.

— A ako više volite prirodnije rešenje, umesto omekšivača možete koristiti kašičicu belog sirćeta i nekoliko kapi eteričnog ulja – i to deluje jednako dobro.

— Kada se ovom mešavinom prebrišu podovi, ona će odbijati prašinu, neutralisati neprijatne mirise i ostaviti prijatan miris u prostoru.

Dodatni saveti za održavanje poda u dobrom stanju uključuju izbegavanje agresivnih sredstava i korišćenje pH-neutralnih čistača sa mikrofiber krpom.





