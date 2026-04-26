Kao što već nedeljama govorimo, venčanja u 2026. nikada nisu bila nostalgičnija. I to se ne odnosi samo na trendove iz prošlosti koje mladenci oživljavaju, već i na modne smernice iz devedesetih i dvehiljaditih koje gošće ove sezone neumorno vraćaju u igru.

Još jedan model obuće koji će ove sezone ponovo zasijati jesu sandale koje smo nosile na plažu (i praktično svuda tokom letnjih meseci) kada smo bile male: ,,jelly", tj. gumene sandale.

Poznate i kao sandale od „želatina“, gumene sandale bile su nezaobilazan komad u garderobi cool devojaka tokom leta 2025. Upravo je modna kuća ,,Chloé" zaslužna za to što je ove pomalo neobične sandale pretvorila u najpoželjniji model sezone; u svojoj kolekciji proleće/leto 2025. predstavili su vrlo posebnu verziju gumenih sandala koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Svesan njihovog velikog uspeha, brend pod kreativnim vođstvom Šemejn Kamali ponovio je formulu u kolekciji proleće/leto 2026, ovog puta fokusirajući se na mule modele i japanke sa umerenom potpeticom, savršene za venčanja ove sezone.

Za venčanja

Ove sandale dolaze kao pravo osveženje za stajlinge gošći na venčanjima. Metalizovane sandale i klasične espadrile sa punom petom polako gube svoju dominaciju pred zabavnijim dizajnima koji nas podstiču da budemo drugačije gošće i prigrlimo ležeran stil za velike događaje.

Na venčanjima 2026. će se nositi u bojama slatkiša, ali i u potpuno providnim varijantama, dovoljno upečatljivim da ne prođu nezapaženo, ali bez preuzimanja glavne uloge od haljine koju odaberemo za tu priliku.

Kombinovanje

Kada je reč o haljinama koje se slažu sa ovakvom obućom, idealni su modeli od lana i drugih opuštenih materijala, pod uslovom da su usklađeni sa odabranom paletom boja. U ovom slučaju, bolje je izbegavati šljokice i satenske tkanine koje imaju snažnu večernju konotaciju.

Najbolje od svega? Ove sandale možete ponovo nositi i u manje formalnim prilikama, na primer uz farmerke i košulju tokom prelaznog perioda ili uz romantičnu haljinu u toplim letnjim večerima, predlaže Vogue.

Hoćete li se usuditi da ih nosite?

