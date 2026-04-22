Ne morate trošiti novac na skupa hemijska đubriva da bi vam cveće i povrće uspevali kao iz snova. Mnoge mineralne preparate možete zameniti potpuno prirodnim rešenjima koja već imate u kuhinji – a jedno od najjednostavnijih je upravo bajati hleb.

Umesto da razmišljate šta ćete sa starim kriškama ili korama, iskoristite ih kao hranljivo sredstvo za biljke. Pošto hleb sadrži kvasac, on može delovati kao prirodna prihrana i podstaći rast, slično kao i gotova đubriva.

U kvascu se nalaze auksini – supstance koje pozitivno utiču na razvoj biljaka. Oni podstiču rad korisnih mikroorganizama u zemljištu, zahvaljujući čemu biljke lakše usvajaju hranljive materije i brže napreduju. Rezultat su jače stabljike, bujniji listovi i obilniji prinosi.

Dobra vest je da je primena vrlo jednostavna. Bajati hleb možete koristiti na dva načina – osušen i usitnjen pa posut po zemlji, ili potopljen u vodi kao prirodni rastvor za zalivanje.