Popularna pevačica Dua Lipa ove godine staje na „ludi kamen“. Italijanski mediji prenose da su ona i britanski glumac Callum Turner, nakon manje od godinu dana veze, već odabrali datum i mesto venčanja.

Svadba bi trebalo da se održi u Palermu na Siciliji i trajaće čak tri dana – od 5. do 7. septembra. Ovo mesto za njih ima posebno značenje, jer su ga zajedno posetili prošle godine i potpuno se zaljubili u njega, a mnogi veruju da je upravo tamo pala i prosidba.

Par je u vezi od januara 2024. i ne kriju svoju ljubav – često dele zajedničke fotografije i trenutke sa pratiocima.

Pre ove veze, Dua je bila u dugogodišnjoj vezi sa Isaac Carew (Ajzak Kerju), zatim sa Anwar Hadid (Anvar Hadid) i rediteljem Romain Gavras (Romen Gavras). S druge strane, Turner je ranije bio u vezi sa glumicom Vanessa Kirby (Vanesa Kirbi).

Njihovo venčanje biće jedno od najpraćenijih ove godine, uz već najavljeno venčanje Taylor Swift (Tejlor Svift), koje će se održati u Njujorku.