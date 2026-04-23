Sušilica je veoma praktična, ali može oštetiti odeću zbog visokih temperatura koje dovode do skupljanja i gubitka boje. Posebno su osetljivi materijali poput svile, vune i sličnih tkanina, pa je važno pratiti oznake na etiketama i takvu odeću sušiti prirodnim putem.

Sušilica za veš spada među najkorisnije kućne aparate, naročito tokom hladnih dana. Prebacivanje mokre garderobe iz mašine za pranje u sušilicu i dobijanje suve i tople odeće za kratko vreme postalo je svakodnevica u mnogim domaćinstvima. Ipak, ova pogodnost ima svoju cenu koja nije ograničena samo na potrošnju električne energije.

Malo ko je svestan da upravo sušilica, a ne mašina za pranje, najčešće dovodi do oštećenja omiljene garderobe, bilo da je reč o skupljenim džemperima, deformisanim helankama ili izbledelim majicama. Zato je važno znati koje komade ne treba stavljati u sušilicu.

Stručnjaci naglašavaju da nisu svi materijali prilagođeni visokim temperaturama i mašinskom sušenju. Zanemarivanje simbola na etiketama i sušenje osetljivih tkanina u sušilici može značajno skratiti vek trajanja odeće i dovesti do nepotrebnih troškova na duže staze.