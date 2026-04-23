Odeća sa elastanom i sličnim osetljivim materijalima lako gubi oblik
Kupaći kostimi, sportski komadi poput helanki i topova, grudnjaci, čarape i hulahopke često sadrže elastan, spandeks ili likru koji im daju rastegljivost i omogućavaju da prianjaju uz telo.
Visoke temperature u sušilici oštećuju ova vlakna, pa odeća postaje rastegnuta, gubi formu i više ne obavlja svoju funkciju kako treba. Kod grudnjaka dodatni problem predstavljaju deformacije žica, dok se čipka može oštetiti ili pocepati.
Prirodni materijali se skupljaju i gube kvalitet
Vuna i kašmir su među materijalima koje treba izbegavati u sušilici. Toplota i trenje dovode do filcanja, procesa u kome se vlakna trajno zapliću i zbijaju.
Kada se to dogodi, odeća se značajno smanji, izgubi mekoću i postane kruta. Svila se ne skuplja kao vuna, ali visoke temperature uništavaju njen prirodni sjaj, ostavljajući je bez života i izgužvanu na način koji se teško ispravlja.
Koža i osetljivi detalji zahtevaju posebnu pažnju
Odeća i predmeti od prirodne ili veštačke kože ne bi trebalo da se suše u mašini, jer toplota isušuje materijal, što dovodi do pucanja, ukrućenja i promene oblika.
Komadi sa ukrasima poput šljokica, perli ili zalepljenih detalja takođe su rizični za sušenje u sušilici. Na visokim temperaturama lepak popušta, pa ukrasi mogu otpasti ili se istopiti, što može oštetiti i samu odeću i unutrašnjost uređaja.
U ovu grupu spadaju i patike, jer toplota može oslabiti lepak koji drži đon, kao i prostirke za kupatilo sa gumenom podlogom koje se pod uticajem toplote raspadaju.
