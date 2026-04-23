Sušilica je veoma praktična, ali može oštetiti odeću zbog visokih temperatura koje dovode do skupljanja i gubitka boje. Posebno su osetljivi materijali poput svile, vune i sličnih tkanina, pa je važno pratiti oznake na etiketama i takvu odeću sušiti prirodnim putem.

Sušilica za veš spada među najkorisnije kućne aparate, naročito tokom hladnih dana. Prebacivanje mokre garderobe iz mašine za pranje u sušilicu i dobijanje suve i tople odeće za kratko vreme postalo je svakodnevica u mnogim domaćinstvima. Ipak, ova pogodnost ima svoju cenu koja nije ograničena samo na potrošnju električne energije.

Malo ko je svestan da upravo sušilica, a ne mašina za pranje, najčešće dovodi do oštećenja omiljene garderobe, bilo da je reč o skupljenim džemperima, deformisanim helankama ili izbledelim majicama. Zato je važno znati koje komade ne treba stavljati u sušilicu.

Stručnjaci naglašavaju da nisu svi materijali prilagođeni visokim temperaturama i mašinskom sušenju. Zanemarivanje simbola na etiketama i sušenje osetljivih tkanina u sušilici može značajno skratiti vek trajanja odeće i dovesti do nepotrebnih troškova na duže staze.

Odeća sa elastanom i sličnim osetljivim materijalima lako gubi oblik

Kupaći kostimi, sportski komadi poput helanki i topova, grudnjaci, čarape i hulahopke često sadrže elastan, spandeks ili likru koji im daju rastegljivost i omogućavaju da prianjaju uz telo.

Visoke temperature u sušilici oštećuju ova vlakna, pa odeća postaje rastegnuta, gubi formu i više ne obavlja svoju funkciju kako treba. Kod grudnjaka dodatni problem predstavljaju deformacije žica, dok se čipka može oštetiti ili pocepati.

Prirodni materijali se skupljaju i gube kvalitet

Vuna i kašmir su među materijalima koje treba izbegavati u sušilici. Toplota i trenje dovode do filcanja, procesa u kome se vlakna trajno zapliću i zbijaju.

Kada se to dogodi, odeća se značajno smanji, izgubi mekoću i postane kruta. Svila se ne skuplja kao vuna, ali visoke temperature uništavaju njen prirodni sjaj, ostavljajući je bez života i izgužvanu na način koji se teško ispravlja.

Koža i osetljivi detalji zahtevaju posebnu pažnju

Odeća i predmeti od prirodne ili veštačke kože ne bi trebalo da se suše u mašini, jer toplota isušuje materijal, što dovodi do pucanja, ukrućenja i promene oblika.

Komadi sa ukrasima poput šljokica, perli ili zalepljenih detalja takođe su rizični za sušenje u sušilici. Na visokim temperaturama lepak popušta, pa ukrasi mogu otpasti ili se istopiti, što može oštetiti i samu odeću i unutrašnjost uređaja.

U ovu grupu spadaju i patike, jer toplota može oslabiti lepak koji drži đon, kao i prostirke za kupatilo sa gumenom podlogom koje se pod uticajem toplote raspadaju.

