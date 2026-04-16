Mnogi svakodnevni „čudni“ osećaji i navike zapravo imaju svoje ime u psihologiji i medicini – i niste jedini koji ih doživljavaju.

Strah od mokrenja u prisustvu drugih

Ako ne možete da obavite nuždu dok neko čeka ispred vrata ili je u blizini, moguće je da imate parezu. To je stanje koje se često opisuje kao „paraliza bešike“, odnosno psihološka blokada u prisustvu drugih ljudi.

Grickanje noktiju

Navika koju mnogi smatraju bezazlenom zapravo ima ime – onikofagija. Reč je o čestom poremećaju koji podrazumeva kompulsivno grickanje noktiju, naročito izraženo kod tinejdžera.

Smeh u pogrešnim trenucima

Desi se da u ozbiljnim ili stresnim situacijama reagujemo smehom, iako nam nije do toga. Ova pojava se naziva emocionalni disbalans, kada telo na pritisak odgovara suprotno od očekivanog.

Nemogućnost izražavanja emocija

Kada neko deluje hladno, zatvoreno ili ne ume da priča o osećanjima, često se radi o aleksitimiji. To je stanje u kojem osoba teško prepoznaje i verbalizuje sopstvene emocije.

Nerviranje zbog određenih zvukova

Ako vas određeni zvuci poput žvakanja ili kuckanja izbacuju iz takta, moguće je da imate mizofoniju. Kod ovog poremećaja čak i uobičajeni zvuci izazivaju jaku iritaciju i nelagodu.

U suštini, mnoge reakcije koje smatramo „čudnim“ zapravo su prilično česte – i imaju svoje objašnjenje.