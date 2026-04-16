Ako ste ikada imali menstruaciju, verovatno znate da vaše telo može da radi neke čudne stvari pre, tokom i posle nje.

Baš zabavno! Od emotivnih oscilacija kao na rolerkosteru, do nadutosti, nekontrolisanog besa i bolova, neke žene prolaze kroz čitav spektar simptoma tokom menstrualnog ciklusa.

Neke osobe se samo osećaju malo tužno i imaju želju da jedu mnogo čokolade, dok druge zapravo imaju više energije i osećaju se kao da mogu da osvoje svet — zaista može uveliko varirati od osobe do osobe.

Drugi, međutim, prijavljuju neke neobičnije simptome, a oni se odnose na njihov glas.

Problem

Jedna žena, koja voli da peva, postavila je pitanje na Reditu, navodeći da je „imala dosta pucanja glasa (iako je to za mene uobičajen problem, ovog puta je bilo malo izraženije nego inače) i promuklost pri pevanju nižih tonova“ tokom časa pevanja.

Rekla je da ju je njen profesor pevanja „pitao da li je možda na menstruaciji ili će uskoro biti, i rekao da to može uticati na pevanje“.

Osoba koja je postavila objavu pitala je da li je još neko imao takvo iskustvo, a komentari su pokazali da nije jedina.

Jedan korisnik je odgovorio: „Apsolutno. To nije sujeverje, niti indirektan efekat (npr. da se generalno osećate loše pa to utiče na pevanje). Glasne žice su normalno prekrivene tankim slojem sluzi, ali ta sluz postaje gušća kao odgovor na promene nivoa hormona u telu. Gušća sluz može da oteža pevanje.“

Drugi je dodao: „Kod mene se tokom menstruacije javlja blagi refluks kiseline, što može da utiče na pevanje. Lekovi protiv gorušice mi dosta pomažu, inače izbegavam da pevam dan ili dva.“

Još jedna osoba se složila: „Apsolutno — u vreme ‘zlatnog doba pevanja’, menadžeri opera nisu zakazivali nastupe pevačica tokom menstruacije. Zavisi od osobe, ali generalno glasne žice mogu da oteknu ili se zadebljaju u tom periodu.“

Jedan korisnik koji je bio upoznat sa temom naveo je i naziv stanja: „Menstruacija može 100% uticati na glas. Premenstrualni vokalni sindrom (PVS) može izazvati gubitak snage, brži zamor glasa, kao i obično suženje vokalnog opsega i promukliji glas.“

Dodali su: „Ovo je rezultat hormonskih promena, a simptomi se javljaju u danima pre i tokom menstruacije (obično prvih nekoliko dana). Studije pokazuju da 1 od 3 žene ima ovaj problem. Nažalost, ja sam jedna od njih.“

Menstrualna disonija

Pored PVS-a, ovo se ponekad naziva i menstrualna disfonija.

Jedna klinička studija je uporedila glasove žena u različitim fazama ciklusa, uključujući i one koje koriste hormonsku kontracepciju i one koje nemaju nikakvu hormonsku terapiju.

Zanimljivo, istraživači su otkrili da postoji razlika i u jačini glasa i u visini tona kod žena koje ne koriste hormonsku kontracepciju, dok one koje je koriste nisu imale oscilacije ili promene u glasu, što se pripisuje stabilnijim hormonima.

Međutim, naglasili su da rezultati „ukazuju da su vokalne promene u vezi sa hormonskim fluktuacijama suptilne“.

Ako imate ozbiljnije simptome ili probleme, najbolje je da se obratite lekaru, savetuje Tyla.

