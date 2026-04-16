Susret sa agresivnim psom je situacija u kojoj instinkti često rade protiv nas. Prva reakcija većine ljudi je vrištanje ili pokušaj bega, ali upravo su to potezi koji mogu da izazovu životinju. Zato su iskusni kinolozi i stručnjaci za ponašanje životinja sastavili jasna pravila koja mogu pomoći da se izbegne opasnost u trenutku kada se nađete oči u oči sa neprijateljski nastrojenim psom.

Napad psa nije uvek posledica njegove želje da povredi čoveka. Često je u pitanju odbrana teritorije ili aktiviran lovački instinkt koji pokreću vaši pokreti.

Prateći savete stručnjaka, možete naučiti kako da prestanete da budete potencijalna meta u očima psa i kako da se izvučete iz opasne situacije bez povreda.

Mirno stajanje može da spasi život

Kada pas krene ka vama uz režanje, najvažnije je da ostanete nepomični. Ruke držite uz telo, sa stisnutim šakama kako biste zaštitili prste. Svako mahanje rukama životinja može da protumači kao pretnju ili poziv na borbu.

Ako stojite mirno, pas gubi početni okidač za napad. On će vas verovatno onjušiti i možda i dalje režati, ali bez vašeg kretanja nema jasnu metu koju bi jurio.