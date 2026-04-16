Susret sa agresivnim psom je situacija u kojoj instinkti često rade protiv nas. Prva reakcija većine ljudi je vrištanje ili pokušaj bega, ali upravo su to potezi koji mogu da izazovu životinju. Zato su iskusni kinolozi i stručnjaci za ponašanje životinja sastavili jasna pravila koja mogu pomoći da se izbegne opasnost u trenutku kada se nađete oči u oči sa neprijateljski nastrojenim psom.
Napad psa nije uvek posledica njegove želje da povredi čoveka. Često je u pitanju odbrana teritorije ili aktiviran lovački instinkt koji pokreću vaši pokreti.
Prateći savete stručnjaka, možete naučiti kako da prestanete da budete potencijalna meta u očima psa i kako da se izvučete iz opasne situacije bez povreda.
Mirno stajanje može da spasi život
Kada pas krene ka vama uz režanje, najvažnije je da ostanete nepomični. Ruke držite uz telo, sa stisnutim šakama kako biste zaštitili prste. Svako mahanje rukama životinja može da protumači kao pretnju ili poziv na borbu.
Ako stojite mirno, pas gubi početni okidač za napad. On će vas verovatno onjušiti i možda i dalje režati, ali bez vašeg kretanja nema jasnu metu koju bi jurio.
Bežanje je najgora moguća opcija.
Čak i ako vam se čini da je kapija blizu, pas je brži. U trenutku kada okrenete leđa i potrčite, aktivira se njegov instinkt za gonjenjem koji je često jači od dresure.
Mirno stajanje je vaša prva linija odbrane koja može da vam spase život.
Izbegavajte direktan pogled u oči
Mnogi veruju da psa treba gledati pravo u oči kako bi se pokazala hrabrost, ali to je pogrešno tumačenje. Kod pasa, direktan pogled se često doživljava kao pretnja ili izazov, što može dovesti do agresivne reakcije.
Psa treba držati u vidokrugu, ali gledati blago u stranu, na primer prema njegovim šapama ili pored glave. Na taj način mu šaljete signal da niste pretnja, a istovremeno ga ne gubite iz vida.
Ovakav način ponašanja može pomoći da se tenzija smanji pre nego što dođe do fizičkog kontakta.
Postavite predmet kao prepreku
Ako pas nastavi da se približava sa jasnom namerom da napadne, iskoristite bilo koji predmet kao zaštitu. To ne mora da bude oružje, ranac, torba, jakna ili kišobran mogu poslužiti.
Držite predmet ispred sebe tako da pas prvo dođe u kontakt s njim. U mnogim slučajevima pas će instinktivno reagovati na najbliži objekat.
Dok je njegova pažnja usmerena na predmet, polako se povlačite unazad, korak po korak. Nemojte mu okretati leđa dok se udaljavate, već se povlačite pažljivo dok ne dođete do zida, ograde ili drugog sigurnog zaklona.
Reč koja može da pomogne u kritičnom trenutku
Kada situacija postane ozbiljna, važno je da koristite glas, ali ne u vidu vriske. Visoki tonovi mogu da podstaknu dodatnu uznemirenost psa.
Umesto toga, koristite dubok, kratak i odlučan ton.
Izgovorite jasno reči NE ili ODLAZI.
To treba da zvuči kao naredba, a ne kao molba. Glas treba da dolazi iz dijafragme, snažno i kratko.
Mnogi psi, čak i oni bez vlasnika, reaguju na autoritativan ton i na trenutak se zbune. Ta kratka pauza u njihovoj reakciji može biti dovoljna da se udaljite i stignete na bezbedno.
