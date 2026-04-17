Mesec u Ovnu donosi snažnu i dinamičnu energiju, koja posebno utiče na Strelčeve, Ovnove i Lavove, podstičući ih da započnu nove životne faze. Ova pozicija Meseca naglašava brze, direktne i intenzivne emocije, pa ljudi reaguju impulsivno, iskreno i bez zadrške.

Osobe pod ovim uticajem imaju vatrenu i strastvenu prirodu, ne vole stagnaciju i stalno traže akciju, uzbuđenje i promene. U ljubavi su hrabri i otvoreni, često prvi prave korak, ali im može nedostajati strpljenja za dublje emotivne odnose, jer teško podnose rutinu.

Kada su povređeni, reaguju burno, ali brzo prelaze preko toga i ne zadržavaju se na prošlosti. Mesec u Ovnu im daje osećaj nezavisnosti i hrabrosti, ali iza toga često stoji potreba za pažnjom i prihvatanjem.

Najvažnija lekcija za ovaj period jeste da nauče da kontrolišu impulsivnost i razviju više strpljenja kako bi bolje upravljali svojim emocijama.