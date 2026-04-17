Goji bobice poreklom su iz Kine gde se tradicionalno konzumiraju u supama i čajevima, a mogu se dodavati u smutije, granolu i žitarice.
Reč je o plodu grmolike biljke Lycium barbarum koja potiče iz tibetanskih predela gde je smatraju svetom biljkom i koriste u ishrani više od tri hiljade godina. Goji bobice liče na grožđice, najčešće se jedu sušene i imaju slatko-kiseli ukus, a obožava da ih jede i Kejt Midlton za međubrok.
Toliko su hranljive da su dobile epitet "superhrane", a nutricionisti su otkrili koje su to njihove zdravstvene prednosti i zašto su toliko dobre za naš organizam.
Ovo voće ima puno luteina i zeaksantina, od kojih su oba karotenoidi, a oni se bore protiv oksidativnog stresa i upala koje mogu uključivati i oštećenja oka. Studija iz 2021. godine objavljena u časopisu "Nutrients" otkrila je da odrasli koji redovno jedu goji bobice imaju manji rizik od makularne degeneracije povezane sa starošću što je glavni uzrok slepila.
Goji bobice sadrže antioksidanse kao što su vitamin C, vitamin E i likopen. Stručnjaci kažu da sadrže više antioksidansa od drugog voća, a to je važno jer su oni ključni u borbi protiv slobodnih radikala (hemijskih reakcija) ili nestabilnih molekula koje se mogu nakupiti u ćelijama zbog pušenja cigareta, stresa i još mnogo toga.
Vremenom, visoki nivoi slobodnih radikala mogu dovesti do hroničnih stanja kao što su bolesti srca, rak ili dijabetes tipa 2, ali konzumiranje puno antioksidansa (iz goji bobica ili na neki drugi način) može pomoći u smanjenju rizika od bolesti.
Goji bobice su bogate vitaminima, mineralima i fitokemikalijama s antioksidativnim i protivupalnim svojstvima koji se bore protiv slobodnih radikala i jačaju imunološki sistem. Ovo uključuje hranljive materije poput vitamina C i cinka od kojih su oba potrebna za ključne ćelijske puteve uključene u imunitet.
