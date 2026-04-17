Goji bobice poreklom su iz Kine gde se tradicionalno konzumiraju u supama i čajevima, a mogu se dodavati u smutije, granolu i žitarice.

Reč je o plodu grmolike biljke Lycium barbarum koja potiče iz tibetanskih predela gde je smatraju svetom biljkom i koriste u ishrani više od tri hiljade godina. Goji bobice liče na grožđice, najčešće se jedu sušene i imaju slatko-kiseli ukus, a obožava da ih jede i Kejt Midlton za međubrok.

Toliko su hranljive da su dobile epitet "superhrane", a nutricionisti su otkrili koje su to njihove zdravstvene prednosti i zašto su toliko dobre za naš organizam.

Ovo voće ima puno luteina i zeaksantina, od kojih su oba karotenoidi, a oni se bore protiv oksidativnog stresa i upala koje mogu uključivati i oštećenja oka. Studija iz 2021. godine objavljena u časopisu "Nutrients" otkrila je da odrasli koji redovno jedu goji bobice imaju manji rizik od makularne degeneracije povezane sa starošću što je glavni uzrok slepila.