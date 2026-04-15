Postoji brz način da uklonite ružne zelene mrlje sa ograda bez korišćenja perača pod pritiskom ili jakih hemijskih sredstava u bašti.

April je period kada zelene mrlje na ogradama postaju posebno uočljive. Kako sunce počinje da greje i više vremena provodimo u dvorištu, pogled može pokvariti sluzava zelena naslaga koja se pojavljuje na drvetu.

Skupljanje algi tokom zime

Drvo izgleda lepo, ali ima tendenciju da upija vlagu, naročito tokom zime. Kada se pojavi više svetlosti, to podstiče rast algi. Alge, mahovina i druge naslage zadržavaju vlagu, što vremenom može dovesti do truljenja ograde i njenog propadanja.

Mnogi koriste perače pod pritiskom kako bi uklonili alge, ali treba biti oprezan jer voda može prodreti dublje u drvo i otežati kasnije uklanjanje vlage.

Stručnjaci savetuju da se ograda može lako očistiti sredstvima koja već imate kod kuće. Jednostavno pomešajte jednake delove belog sirćeta i vode, ili koristite sapunicu. Može pomoći i pasta od sode bikarbone i vode.

Alge najbolje uspevaju u alkalnom okruženju, dok je sirće kiselo, pa ih brzo razgrađuje i uništava.

Sredstvo za pranje sudova ne ubija alge direktno, ali pomaže da se lakše uklone jer smanjuje površinski napon i prodire u nečistoće.

Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji pomaže da se naslage odvoje od površine.

Sirće je najefikasnije jer ne samo da uklanja alge, već i sprečava njihov ponovni rast.

Čišćenje u praksi

Kako očistiti zelene mrlje sa ograde:

Najpre operite ogradu toplom vodom i malo deterdženta za sudove kako biste omekšali prljavštinu.

Zatim pomešajte jednake delove belog sirćeta i vode i nanesite rastvor na ogradu. Ostavite da deluje oko 10 minuta kako bi sirće razgradilo alge.

Nakon toga, očistite ogradu četkom sa čvrstim vlaknima i alge će se lako ukloniti.

Ako postoje tvrdokorne mrlje, napravite pastu od sode bikarbone i vode, nanesite je na problematična mesta i ostavite još 10 minuta pre ribanja.

Ponovno nakupljanje

Kako sprečiti ponovno pojavljivanje mrlja:

Ako u blizini ograde ima bršljana, žbunja ili guste vegetacije, oni zadržavaju vlagu i podstiču rast algi.

Zato je važno redovno orezivati biljke i uklanjati lišće koje se skuplja uz ogradu.

Najbolja zaštita je redovno čišćenje, jer se alge brzo razvijaju tamo gde ima prljavštine i vlage.



