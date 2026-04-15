Megan Markl dokazala je da ni u humanitarnim prilikama ne odustaje od luksuza. Tokom poseta skloništu za beskućnice u Melburnu, prvog dana svoje australijske turneje s princem Harijem, vojvotkinja od Saseksa pojavila se u elegantnoj, ali izuzetno skupoj kombinaciji čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 50 hiljada dolara, navodi AOL.

Za ovu priliku Megan je odabrala tamnoplavu haljinu australijske dizajnerke Karen Dži, čija cena iznosi oko 1.250 dolara. Kombinaciju je upotpunila Dior salonkama ''Dioressence'' vrednima dodatnih 1.000 dolara.

No, pravi luksuz krije se u detaljima. Nosila je zlatne Puffy Heart minđuše australijskog brenda Real Fine Studio vredne 1.118 dolara, kao i Tiffany zlatnu narukvicu. Posebnu pažnju privukao je i njen Cartier Tank Française sat, čija cena doseže čak 48.000 dolara, a dodatnu vjednost mu daje činjenica da je navodno pripadao princezi Dajani.

Celokupni izgled Megan je zaokružila decentnim make-upom i punđom, dok je tokom posluživanja hrane u skloništu preko dizajnerske haljine nosila jednostavnu kecelju.

Inače, Megan i Hari u Melburn su stigli rano ujutru iz Los Anđelesa, nakon dugog leta od oko 15 sati. Odmah po dolasku započeli su s gustim rasporedom, posetili su Kraljevsku dečju bolnicu gde ih je dočekao veliki broj građana, a zatim su se uputili prema centru za beskućnice McAuley, koji je Megan lično odabrala za ovu posetu.

