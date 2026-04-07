Farbanje jaja može biti vrlo jednostavno, ali ukoliko ne želite jarke i upadljive boje, dobra ideja je da ih ukrasite samolepljivim biserima. Na taj način vaskršnja jaja dobijaju elegantan, lep i poseban izgled, a u nastavku možete videti kako se to radi.

Sastojci:

1 pakovanje samolepljivih bisera

jaja

Uzmite čista i suva kuvana jaja. Pripremite samolepljive bisere različitih veličina i boja koje možete pronaći u prodavnicama dekorativnog materijala ili hobi radnjama.

Pažljivo odlepite bisere sa podloge i zalepite ih na jaje. Možete ih rasporediti u raznim šarama, linijama ili cik-cak uzorcima, u skladu sa svojom maštom.

Lagano pritisnite svaki biser uz površinu jajeta kako bi se dobro učvrstio. Kada završite dekoraciju, proverite da li su svi biseri čvrsto zalepljeni.

Ova tehnika je pogodna za sve uzraste jer ne zahteva posebne veštine ni alat, a omogućava da vaša jaja izgledaju jedinstveno.

