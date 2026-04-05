Najbrža varijanta za dekorisanje uskršnjih jaja je da ih obučete u šarene folije ili ofarbate kupljenim gelom ili prahom. Ali možete da dobijete magične boje i pomoću povrća, voća i začina. Biće vam potrebno malo više vremena, ali se trud isplati.

Cvekla daje crvenu i roze boju

Da biste dobili lepa crvena jaja, u šerpi pomešajte litar vode i dve kašike sirćeta. Stavite da provri pa dodajte četiri šolje iseckane cvekle. Kuvajte još pola sata na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta, izvadite cveklu, stavite skuvana jaja. Ostavite da stoje pola sata ili duže u zavisnosti od toga da li želite da dobijete crvenu ili roze boju.

Narandžasta boja od mlevene paprike

Za narandžasta uskršnja jaja, stavite dve šolje vode da provri. Dodajte četiri kašike mlevene paprike i dve kašike sirćeta. Izmešajte i ostavite da se prohladi. Stavite obarena jaja i ostavite da stoje pola sata ili duže ukoliko želite tamniju nijansu.

Plava boja jaja od kupusa

Stavite da proključa litar vode sa dve kašike sirćeta. Dodajte tri šolje iseckanog crvenog kupusa i ostavite da se kuva pola sata na tihoj vatri. Sklonite sa ringle, izvadite kupus, a ubacite tvrdo kuvana jaja. Ostavite da stoje dok ne dobiju boju koju želite. Imaćete za Uksrs nijanse od plave do ljubičaste.

Luk za bordo boju

Za farbanje jaja u lukovini, oljuštite šest glavica luka i ljuske stavite sa dve šolje vode i tri kašike sirćeta u šerpu. Kada provri, smanjite vatru i kuvajte 15 minuta. Ostavite da se prohladi, pa ubacite obarena jaja. Neka stoje dok ne dobijete željenu nijansu.

Zelena jaja od spanaća

Skuvajte vezu spanaća sa dve šolje hladne vode i četiri kašike sirćeta. Kada provri, kuvajte još pola sata. Zatim sklonite sa šporeta, ostavite da prohladi, izvadite spanać, a stavite kuvana jaja. Ostavite da stoje pola sata ili duže, dok ne dobiju nijansu koja vam se dopada.

Žuta boja za jaja od kurkume

Stavite dve šolje vode, dve kašike kurkume i dve kašike sirćeta da provri. Smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno oko pola sata, može i duže ako želite tamniju nijansu. Sklonite sa šporeta i kad se prohladi, ubacite kuvana jaja. Svetlija će biti jarko žuta, a tamnija jaja zlatne boje. Neka stoje u boji dok ne poprime nijansu koja vam se dopada.

