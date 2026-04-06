Farbanje uskršnjih jaja ne mora nužno da podrazumeva upotrebu industrijskih boja, jer postoji i prirodan, zdraviji način da se postignu prelepe nijanse.

Sve više domaćica okreće se alternativnim metodama, posebno kada žele da izbegnu hemikalije i koriste sastojke koji su bezbedni za ishranu.

Prema savetima travara Marka Stevanovića, određene biljke i namirnice iz prirode mogu poslužiti kao odlična zamena za kupovne boje, naročito kada je reč o dobijanju zelene nijanse. Ove prirodne metode omogućavaju da jaja dobiju intenzivnu i lepu boju, toliko upečatljivu da im nisu potrebni dodatni ukrasi.

Osim estetskog efekta, ovakav način farbanja ima i zdravstvenu prednost, jer se koriste potpuno prirodni sastojci, što ga čini sigurnijim izborom za celu porodicu.

— Kada je u pitanju farbanje jaja u zelenu boju najbolje je koristiti listove koprive, spanać, brokoli, zelje ili nanu —kaže Marko, pa dodaje:

— Pre pojave savremenih tehnologija, ljudi su koristili prirodne izvore za sve svoje potrebe. Takođe, koristili su određene biljke za bojenje tkanine u zavisnosti od toga koju boju žele da dobiju.

On je takođe podelio i recept koji daje najbolje rezultate:

— Osnovni recept je sledeći: stavimo 1 šolju određene biljke (ili kombinacije biljaka) u šerpu, takođe dodamo vodu u odnosu 1:2. Kada voda provri, smanjimo vatru i ostavljamo biljke da se kuvaju od 20 minuta do 1h u zavisnosti od intenziteta boje koje želimo. Posle toga procedimo tečnost i dodamo 3 kašičice sirćeta. Prokuvana jaja stavimo u dobijenu tečnost i ostavimo ih da stoje. Što duže stoje to će se bolje ofarbati. Možemo ih namazati uljem na kraju kako bi izgledala sjajnije. Jaja će biti intenzivne zelene boje, zdrava, ukusna i prelepa — piše Glossy.