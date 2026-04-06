Duga kosa polako odlazi u drugi plan kada su letnji trendovi za 2026. godinu u pitanju, a u prvi plan dolazi frizura koja spaja jednostavnost, eleganciju i dozu smelosti, a to je mokri bob. Ova moderna i efektna frizura već je postala apsolutni hit među Amerikankama i Italijankama, a sve češće je biraju i žene u regionu, jer se pokazala kao stil koji posebno lepo pristaje Balkankama.

Mokri bob je zapravo kratka kosa oblikovana tako da izgleda kao da je tek oprana i lagano zalizana, sa blistavim, "wet look" efektom. Upravo ta svedenost i sofisticiranost daju mu luksuzni izgled, zbog čega ga nose i brojne poznate ličnosti na crvenom tepihu i modnim događajima.

Ono što ovu frizuru čini posebno popularnom jeste njena praktičnost tokom toplih dana. Ne zahteva mnogo održavanja, a u isto vreme izgleda sređeno i moderno u svakoj prilici, tj. od dnevnih izlazaka do večernjih događaja. Stilisti ističu da mokri bob posebno dolazi do izražaja uz minimalnu šminku i naglašene usne ili oči, što ga čini savršenim izborom za letnju sezonu.

Zbog svoje univerzalnosti i efektnog izgleda, mokri bob se već sada smatra frizurom koja će obeležiti leto 2026. godine i postati prvi izbor svih koji žele osvežen i moderan izgled bez previše truda.